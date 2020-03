Las pymes locales entraron en estado crítico de liquidez por la cuarentena

Las pymes rosarinas están muy preocupadas por la crisis de liquidez que les genera la cuarentena dispuesta por la pandemia del coronavirus y alertaron sobre los inconvenientes para hacer frente a sus obligaciones, tanto salariales, como fiscales y comerciales. A pesar de que el gobierno nacional implementó un conjunto de medidas para atender esta situación, entre otras habilitando líneas de créditos a través de bancos, las pequeñas y medianas empresas insisten en reclamar herramientas menos costosas y de más fácil acceso.

El analista de mercado Salvador Di Stefano explicó que muchos empresarios pymes están disconformes con los anuncios del gobierno porque no le alcanzan al sector. En ese sentido, dijo que los créditos al 24 por ciento que ofrecen los bancos "aún no están disponibles" en su totalidad y si bien mañana podrían comenzar a estar operables, pocas pymes serán las que accedan a ellos. "Si no tenés una carpeta pre-aprobada no vas a poder sacar ese crédito, que es muy bueno", dijo.

Un informe que realizó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) estimó que "frente a la situación de egresos por servicios, impuestos y alquileres, más la apertura del clearing bancario (que el gobierno adelantó al 26 de marzo) son muchas las que ni siquiera podrán asumir el pago de los salarios de marzo".

"La opción no es despedir trabajadores y si fuese la última alternativa no hay dinero para indemnizaciones, sólo queda directamente cerrar", indicó Ricardo Diab, presidente de la Asociación Emprearia de Rosario (AER) y vicepresidente de Came. "Seguimos pidiendo medidas de salvación urgente al Estado", dijo.

"Por un lado, lo que la pyme debe cobrar está demorado _ni siquiera el Estado está pagando a tiempo_ y por otro, al abrirse el clearing bancario la situación se complicó aún más, porque habitualmente las empresas lo van cubriendo con la facturación diaria y hoy está cortada la cadena de pago, mientras que los impuestos se siguen debitando y no eso no se detiene porque requiere un trámite presencial y los bancos están cerrados", dijo Diab y explicó que "si el comerciante quisiera priorizar pagar los sueldos y adeudar otros pagos que tenía por débito tampoco puede hacerlo administrativamente".

Cheques rechazados

Según señaló Di Stéfano, "con las ventas en cero nadie puede levantar los cheques emitidos" y detalló que el jueves pasado, el primer día en que reabrió el clering bancario, se registró un 8 por ciento de cheques rechazados y el viernes la cifra subió a 20 por ciento. "Todo el mundo está tratando de renegociar los cheques", agregó.

También mencionó que las pymes están muy "disconformes" con el Estado santafesino que sigue cobrando todo mediante el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), algo que también realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), con la metodología de débito automático.

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) viene alertando sobre la dificultad que tiene el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y el virtual corte de la cadena de pagos "si no se efectivizan de modo urgente medidas junto con el sistema financiero", detalló la entidad en un comunicado firmado por su presidente Eduardo Fernández y su secretario Juan José Sisca.

Crédito barato

"Es indispensable que las entidades crediticias, con aval oficial, den curso a los créditos dispuestos por el gobierno y realicen esfuerzos solidarios para encontrar mecanismos que aseguren el fondeo de las empresas más desprotegidas en un momento crucial", indicó Apyme, que a su vez, valoró "la rápida respuesta del presidente de la Nación, expresando su disposición para actuar junto con el BCRA en la flexibilización de normativas para que las medidas lleguen a la mayor cantidad de empresas, que en la mayoría de los casos no pueden acceder al crédito con las actuales condiciones y exigencias".

La Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario también expresó su preocupación por las consecuencias socio-económicas que tendrá el aislamiento. "Consideramos de vital importancia tomar los recaudos necesarios en materia económica para garantizar la subsistencia de nuestro sistema productivo", dijo en un comunicado

Detalló que hoy "el 75 por ciento de las empresas se encuentran cerradas, desde el 15 de marzo. El 25 por ciento restante, exceptuadas del aislamiento, se encuentra trabajando con personal y procesos productivos limitados. El transporte, el acceso a los bienes y la financiación de estos procesos se vieron obstaculizados y los pagos y cobros están demorados".

Además, detalló que "todas las empresas, con independencia de su salud financiera preexistente, se encuentran hoy en serias dificultades para cumplir con todos sus compromisos por falta de liquidez (pymes y empresas grandes) y en los primeros días de abril se deberá integrar el salario del personal, situación de imposible cumplimiento en muchos casos si el flujo del dinero se encuentra trabado y se deben cumplir con múltiples compromisos", agregó la entidad.

Frente a eso, también pidió "habilitar de manera inmediata y automática, una línea de crédito a tasa 0 por ciento con repago en 24 cuotas con vencimiento a partir de los 90 días de finalizado el aislamiento social obligatorio", como primera medida y además, el diferimiento por 90 días del pago de impuestos cuyo vencimiento opere dentro de la cuarentena en todos los niveles de Estado.

También desde Came y AER consideran clave modificar el costo del financiamiento. "Necesitamos que todas las pymes y de manera inminente y automática, puedan acceder a crédito con tasa cero o inferior al 10 por ciento para pagar sueldos, o que la Ansés o las ART se hagan cargo del pago de los días no trabajados", dijo la Came.

En una cruzada a la que le pusieron el nombre de "Auxilio a Comercios Ya", la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario, junto a AER, Came, la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto (Región Rosario) y la Federación Santafesina de Centros Comerciales a Cielo Abierto se sumaron al reclamo de medidas urgentes. "La salud es prioridad, pero las pymes están al borde del abismo, solo tienen gastos sin ingresos y no podrán asumir el pago de los salarios", indicaron en un video que viralizaron. "El sector comercial en general y los establecimientos hotelero gastronómicos están a un paso de cerrar. Necesitamos medidas del Estado con urgencia para seguir en pie tras ganar esta batalla. Solos no podemos", aseguraron.

Bancos sólo para los jubilados

Autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de las asociaciones que agrupan a las entidades crediticias y de la Asociación Bancaria analizaron ayer la posibilidad de abrir al público sucursales para que los jubilados, especialmente lo que no tienen tarjeta de débito, puedan cobrar sus haberes en los próximos días. "Vamos a habilitar algunas cuantas sucursales de bancos y vamos a dar turnos para las cobranzas, para que no se mezclen todos", señaló el presidente Alberto Fernández en relación a las posibles medidas.