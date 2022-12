Las compras contrarreloj dominaron la postal en los comercios del centro

El centro de la ciudad estuvo atestado de gente en lo que fue la penúltima jornada para comprar los regalos de Navidad . Las peatonales y calle San Luis fueron las arterias elegidas por miles de personas que dejaron para último momento la recorrida por los locales . Si bien las lluvias intermitentes de la mañana y el mediodía amenazaron con cortar la llegada de clientes a los locales, la tregua que dieron las precipitaciones durante la tarde colaboró para que los comercios estuvieran a pleno hasta horas que no son habituales .

La lluvia de la mañana no frenó el flujo de gente en las galerías comerciales , que se lucieron llenas de personas que se acercaron como pudieron a pesar del mal tiempo para llevarse algún regalo para poner abajo del árbol esta noche. El referente de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta, señaló: “Estamos muy contentos, hacía años que no veíamos este movimiento”.

“El retorno de las galerías comerciales del centro de rosario, nucleadas en lo que dimos por llamar «El Complejo», es parte de un entramado comercial que abarca mas allá del núcleo comercial histórico”, resaltó Acosta, entusiasmado con las buenas ventas que se dieron en la previa de la Navidad. Y añadió: “Hoy el centro comercial de nuestra ciudad es la sumatoria de variados matices comerciales distribuidos en zonas para todos los bolsillos y gustos”.

Sobre la actividad comercial de este viernes, Acosta señaló que los rubros más buscados por los rosarinos en las galerías fueron indumentaria y calzado, que se llevaron alrededor de un 70 por ciento de las ventas. Y le siguen artículos para el hogar, decoración, perfumería y jugueterías. Por su parte, el medio de pago más usado fue la tarjeta de crédito: alrededor de un 80 por ciento de transacciones se realizaron por esta vía, mientras que el resto fue a través de pagos en efectivo o transferencias bancarias. En menor medida se utilizaron tarjetas de débito y otras plataformas.

Calle San Luis

En el centro comercial de calle San Luis hubo extensión horaria. Los comercios, que suelen cerrar a las 18, siguieron hasta las 20 para aprovechar uno de los días más fuertes del año en cuanto a ventas. A eso le sumaron descuentos especiales y sorteos en algunos locales.

“Esta semana explotó la demanda navideña, superando nuestras expectativas”, señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes de Calle San Luis, Miguel Ángel Rucco. Durante la semana, los locales vivieron un boom de ventas después de que terminara el Mundial, que tuvo a la mayoría pendiente de la obtención de la tercera estrella antes que fijándose qué regalos podía comprar o cómo iban a armar la mesa navideña.

Sin embargo, el referente de calle San Luis manifestó: “El día no acompañó lamentablemente, pero se vendió bien. A lo mejor no como tendría que haber sido si no teníamos lluvias intermitentes”.

Los comercios tienen gran parte de este sábado para tratar de seguir. En calle San Luis y las peatonales estarán abiertos hasta las 17, aproximadamente. “Si está lindo el día, va a ser intenso también”, anticipó Rucco.