La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó el aviso oficial cerca del mediodía y el tiempo volvió a empeorar repentinamente, al igual que la tarde anterior

El pronóstico de este jueves cambió drásticamente en cuestión de horas e incluyó la emisión de una alerta amarilla en Rosario . El reporte advierte que durante el resto de la jornada pueden producirse tormentas fuertes y otros fenómenos que representan cierto riesgo para la población.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un informe especial a las 11 de la mañana con una advertencia para la tarde en la ciudad . El área de cobertura se extiende hasta los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Después de un amanecer con el cielo bastante nublado, la lluvia volvió a la carga sobre la región antes del mediodía . De acuerdo al comunicado del organismo, el tiempo recién se estabilizará a partir de la madrugada del viernes.

El SMN lanzó una advertencia sobre posibles tormentas de variada intensidad este jueves a la tarde en Rosario y localidades vecinas . Algunos fenómenos pueden ser fuertes a nivel local y el viento aparece como otro factor para tomar precauciones a la hora de salir a la calle.

Dentro del área de cobertura del alerta amarilla no se descarta la caída ocasional de granizo. También hay chances de que se produzcan ráfagas con picos de 70 kilómetros por hora, abundantes precipitaciones en poco tiempo y actividad eléctrica.

El cálculo para este jueves indica que pueden acumularse entre 20 y 50 milímetros de agua de lluvia. A su vez, es posible que el valor máximo sea superior en algunos sectores más acotados dentro de la región del sudeste santafesino.

Por último, el alerta coincide con un pronóstico de aumento de temperatura rumbo a un par de días muy calurosos en la ciudad. Si bien se espera que el sol reaparezca a pleno este viernes, la máxima probable es de 35 grados y el sábado se mantiene una mínima de 22° a nivel local.

Precaución ante un alerta por tormentas

La Municipalidad de Rosario recomienda evitar la circulación por la calle frente a un alerta por tormentas. También conviene actuar con máxima precaución a la hora de dejar vehículos estacionados cerca de árboles. Asimismo, las autoridades recomiendan llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

Si los eventos meteorológicos representan un riesgo para la población, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Los reclamos por problemas en la vía pública pueden hacerse a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de WhatsApp que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas cuando rige un alerta amarilla: