La titular de Niñez salió al cruce del juez Scola por la nena internada hace 6 meses en el Vilela

En esa resolución, el magistrado señalaba que "no puede el Estado, con su accionar, lesionar nuevamente el estado físico, mental o psíquico de un niño, niña o adolescente" . Ayer, el juez expuso el caso de esa niña ante la comisión de Salud del Concejo. Allí también habló de otros seis menores con internaciones prolongadas en centros de salud y más situaciones que a diario le toca abordar. Y adelantó que pondrá multas. "Tengo más de 45 oficios que no me contestan", señaló sobre la falta de respuestas.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la titular de Niñez, Adolescencia y Familia recogió el guante y salió a responderle al juez. “Hemos asistido a todas las audiencias a las que el juez nos ha citado. Hemos llevado nuestras propuestas. Pero la mayoría no les gustaron. Me parece que el juez hay muchas cosas que las sigue desconociendo en el sistema de protección. Pretende como juez seguir decidiendo sobre la situación de los chicos”, sostuvo.

“La situación de los menores la resolvemos los organismos administrativos. Hemos ido a todas las audiencias. Scola fue muy grosero en todas las reuniones, nos grita e insulta. Tuvimos que ir acompañados por el fiscal de la provincia para que la conversación sea en otros términos. Era imposible sostener un diálogo con el magistrado”, agregó Chialvo.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia dijo que en ese organismo tienen 800 chicos alojados en distintos centros del organismo y 300 con familias solidarias. "Tratamos con centenares de jueces de Familia en toda la provincia y lo que nos pasa con este magistrado no nos pasa con nadie”, resaltó.

Respecto de la nena a la que se refirió el el juez en su exposición de ayer ante el Concejo, Chialvo comentó: “En el caso de esta nena que tiene un proceso adoptivo en marcha, el juez debería debería ocuparse de buscarle una familia adoptiva. Estando bajo este juzgado, la nena ya pasó por dos familias, fue devuelta en dos oportunidades por esas mismas familias porque no estaban dispuestas a tenerla, y pasó por tres centros residenciales. Hay particularidades que no puedo contar porque es menor. Ella tiene una problemática de salud mental. Desmiento que no nos hayamos ocupado”.

“Es verdad que la internación se prolongó, pero porque tiene que ver con la problemática de salud. No es que la niña está desde marzo en el hospital. Ella ingresó en esa fecha, después salió a un centro residencial, tuvo una crisis subjetiva. Había un acuerdo con Salud Mental. La ley de niñez habla sobre la corresponsabilidad de los organismos. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Discapacidad, Salud Sexual, con Género y Derechos Humanos. Con Salud Mental nos cuesta horrores, había un acuerdo de que cuando la niña tuviera una crisis en un centro residencial tenían que recurrir a contenerla, y eso no pasó. Salud Mental no apareció, por lo tanto, la nena volvió a estar internada. Estábamos trabajando en el reingreso de la nena al centro residencial donde estaba”, detalló.