"La suba por decreto sería un mal camino"

El secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, José Testoni, cuestionó la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial. "Existen numerosos ejemplos de llamados al diálogo en medio de un conflicto. Pareciera que no se pueden hacer paros, pero igualmente decimos que esperamos una nueva oferta salarial ante lo insuficiente de las anteriores", destacó el numero dos del gremio de los maestros oficiales.

La cuerda se ha tensado entre la Casa Gris y los gremios. Pero particularmente con los docentes, quienes ya votaron 48 horas de huelga para este miércoles y jueves. Ante esta situación, los voceros del Ejecutivo se limitaron a decir que no hay fecha para una convocatoria a paritarias con el sector.

Es más, circuló el rumor de un descuento de los 6 días de paro. "La liquidación de los haberes de marzo es normal, hasta ahora", dijo Testoni para recordar que el gremio presentó un escrito advirtiendo de esta situación y "de la suspensión de los concursos y los procesos de titularización que eran preexistentes al conflicto y de ninguna manera se deben ver afectados".

En relación al recorte en los sueldos de los días no trabajados, Testoni indicó que "el gobierno no debería poner en práctica una sanción individual a una decisión colectiva como es el derecho constitucional a la huelga. No debe aplicarse sanción ni laboral, ni salarial ni disciplinaria", insistió el gremialista.

Otro punto sensible en la negociación es el otorgamiento unilateral y por decreto del aumento salarial. "Los problemas se resuelven dialogando en paritarias y el decreto es un mal camino", se adelantó el adjunto de Amsafé.

Amsafé quiere compensar diciembre, enero, febrero y marzo ya que "estamos con el mismo sueldo de noviembre y la inflación de todos estos meses superó los tres puntos".