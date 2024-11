La Sociedad Rural de Rosario pide no frenar el desarrollo de la ganadería en las islas

Fundamentos de la Rural

Al argumentar que la cautelar impide el normal desarrollo de la vida y la ganadería, la Sociedad Rural recordó que esta superficie se rige bajo el el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas) y el manual de buenas prácticas ganaderas en zona de islas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), además del Plan Provincial del Manejo del Fuego, entre otros.

islax5.jpg

"El debido mantenimiento a través de servicios de maquinarias es imprescindible para la realización y preservación de caminos, senderos, cortafuegos y dragado, en otras obras de infraestructura, tecnología base para el sostenimiento del arraigo, la actividad productiva y cuidado del medioambiente, indispensables para el desarrollo territorial y provincial", resaltó la entidad del campo para enfatizar: "Acompañamos a todas las acciones que breguen por el levantamiento de esta injusta medida".

Cambios a cuatro años

Victoria cambió su normativa y sancionó una regulación para el uso de los humedales, mientras que Entre Ríos también logró su propia ley ambiental. Pero en el medio varias organizaciones preservacionistas ven con desconfianza el fin de la cautelar, porque se daría una señal para el regreso de la quema de pastizales y la alteración el ecosistema en la región. Los funcionarios victorienses entienden que levantada la medida podría aplicarse el plan de manejo de reserva de usos múltiples, lo que permitiría un poder de policía concreto.

En el medio de la desconfianza y el debate por el control que impida un abuso sobre la zona de humedales y a su vez la garantía de la conectividad y el acceso al agua de los pobladores de la región, se produjo un nuevo debate.

islax4.jpg

La mirada de la UNR

Consultado por La Capital, el secretario del Área de Política Ambiental de la UNR y especialista del Colegio de Abogados, Matías de Bueno, fundamentó que una cautelar se da en casos excepcionales cuando hay un acontecimiento que puede generar un daño. "Esta resolución tiene cuatro años y la situación ya pasó, hay que seguir protegiendo el humedal. Y por otro lado ya se conformó el Comité Interjurisdisccional para la conformación del Piecas y existe un plan de manejo. Se debería tomar en cuenta y si hay duda se debería consultar al comité y revisar como continúa la gestión y no tener una medida genérica de impedir pura y exclusivamente", dijo para enfatizar: "Hay que trabajar en la región porque en muchas ocasiones serán necesarios cortafuegos pero no promover la apertura indiscriminada para armar terraplenes, o transformar el territorio indiscriminadamente. Se generó la medida porque no había control. Ahora si se puede ejercer el control sería el momento de levantar la cautelar".

La titular de la Sociedad Rural, Soledad Aramendi, amplió el contenido del comunicado: "Con esta medida no se puede combatir el fuego, bregamos para que reine el sentido común y la sensatez. Todo esto entorpece la actividad. La ganadería no altera el humedal, al contrario lo favorece, porque los animales controlan la masa ígnea y con sus heces fertiliza el ambiente y su impulso no pasa por quemar", subrayó la dirigente para advertir: "Los faros de conservación no funcionan, se hicieron pero dejaron de estar activos".

islax7.jpg

Paso adelante

En medio de esta discusión, se dio un paso adelante que podría salir el atolladero judicial. El Salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario fue el epicentro de la primera reunión del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para la Conservación del Delta del Paraná (Cian) como parte del Piecas. Funcionarios de Rosario, Victoria, del gobierno santafesino y de Nación abordaron la gestión de incendios, la regulación en el uso de maquinarias, la gestión de áreas de humedales y la creación de una Base de Datos de Información Georreferenciada (SIG), entre otros.