La secuestraron en 1995 cuando tenía 4 años y dio con su mamá en Facebook 

Una joven que fue secuestrada cuando tenía cuatro años se reencontró con su mamá por Facebook. Su historia, que ganó las tapas de los diarios en febrero de 1995, causó conmoción en el país. Se la llevaron cuando jugaba en el jardín de su casa en la ciudad bonaerense de Marcos Paz y, pese a la intensa búsqueda policial, no dieron con ella .

“Fue un ajuste narco entre mi abuelo paterno y las personas que me secuestraron”, contó María Fernanda, quien recordó que ocho meses después de que se la llevaran su padre y su abuelo -Fernando y Horacio Esquivel- fueron detenidos acusado de integrar una banda que asaltaba comercios y traficaba droga.

Actualmente vive en Rosario y se decidió a contar su historia porque sus apropiadores la “están amenazando” y, según confesó anoche a El Tres, tiene “mucho miedo”. También, porque está convencida de que “uno nace con el derecho a saber quién es” y su testimonio puede “ayudar a quienes estén atravesando una situación similar”.

María Fernanda fue secuestrada por una venganza narco contra su abuelo materno que integraba una banda de narcotraficantes

La búsqueda de María Fernanda, que en un primer momento contó con un amplio despliegue policial e incluyó rastrillajes por la zona y patrullajes en helicóptero, llegó a Missing Children y también a Facebook, donde la madre biológica de la joven de 28 años, posteó una video en el que cuenta su historia y pide información sobre el paradero de su hija.

"Hola hija, quiero que sepas que te sigo buscando,te arrebataron de mi vida cuando tenías 4 años, ahora tenés 28,naciste el 4 de enero de 1991 en el hospital Vélez Sarsfield, tal vez te sientas identificada con la foto que voy a poner, te pareces mucho a mí, y a tus tíos", le habla la mamá en el video que publicó en las redes sociales con la esperanza de dar con María Fernanda.

"Tu nombre verdadero es Marina Fernanda Aragunde,te decían Culi,ese era tu apodo,y tú tía Andrea es tu madrina,le decías Andy,tu papá se llama Fernando,tu abuelo paterno Horacio,tu abuela materna Elsa, pero le decías Mecha y tú abuelo materno Jorge,le pido a Dios que me estés buscando,y que tengas recuerdos, porque es imposible que te olvides,eras muy despierta,y tenías mucha memoria", añade.

Lo cierto es que el mensaje fue efectivo porque la joven, que vive en la ciudad de Rosario se contactó con su madre biológica. "Hablé con ella por privado", contó María Fernanda, preservando los detalles de la conversación por el temor que siente frente las amenazas de las que fue víctima. Y no es para menos, fue víctima de una "vendetta" narco y luego fue "vendida", según reveló, a sus apropiadores.

"La primera vez que la vi fue demasiado fuerte, estaba sentada en bulevar Oroño frente al instituto y la vi venir caminando y es como que se te completa el alma y son recuerdos que te vienen los recuerdos", relató la joven, y agregó: "No me acordaba de ella, se me venían formas de los cuerpos pero no las caras, pero sí la reconocí cuando le vi las manos, el roce de la piel, fue muy fuerte".

maria fernanda 01.jpg María Fernanda, en una imagen tomada cuando desapareció en febrero de 1995.

"La vi por primera vez a principios de abril en un grupo de Facebook "¿Dónde estás?", hablo con ella por privado, y le empiezo a brindar un montón de datos que ninguna persona del mundo puede conocer más que yo", reveló María Fernanda, quien reveló que la mujer que se la llevó -"en un viaje largo, primero a una casa y después a donde viví con mi familia hasta hace poco", detalló- la vendió.

"La gente que busca a un hijo, a un hermano o algo, que lo busquen, que no pierdan esas esperanzas, porque va a aparecer", concluyó su relato, y enfatizó: "No pierdan esas esperanzas, porque mi mamá me encontró después de 24 años. Ella nunca lo hizo, me dijo que siempre pensó que estaba bien y que estaba viva y que se iba a morir viéndome"