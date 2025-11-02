El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna del gabinete libertario

Santiago Caputo analiza asumir el Ministerio del Interior con más facultades. Se reaviva la tensión con Karina Milei y se redefine el mapa del poder de LLA

La crisis en el gabinete de Javier Milei se aceleró en las últimas horas con una sucesión de cambios que reconfiguran el mapa de poder dentro de la Casa Rosada. Tras confirmarse que el vocero presidencial, Manuel Adorni , reemplazará a Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete, el presidente define ahora el rol que ocupará su principal asesor político, Santiago Caputo , en la nueva estructura de gobierno.

Según fuentes oficiales, Caputo podría quedar al frente del Ministerio del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien había sido el hombre de confianza de Francos. Sin embargo, aún no está cerrado el diseño del cargo que asumiría el consultor, que hasta ahora trabaja como monotributista para el Ejecutivo. El propio Milei, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantienen conversaciones para definir el alcance de sus funciones.

En el actual esquema, el Ministerio del Interior administra el vínculo con las provincias y tiene bajo su órbita organismos como el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Migraciones. Pero Caputo podría asumir con facultades ampliadas, incorporando áreas estratégicas como Transporte, Vialidad y Energía, lo que lo convertiría en un actor clave en la negociación con los gobernadores. En los despachos oficiales comparan el eventual poder del consultor con el que tuvo Carlos Corach durante el segundo mandato de Carlos Menem.

Mientras Caputo mantiene un silencio estratégico, las tensiones dentro de La Libertad Avanza crecen. “A Santiago no lo convence la idea, porque volvería a estar en el mismo esquema: arriba tendría a Adorni, a Karina y a Martín Menem”, deslizó uno de sus allegados. El asesor busca garantías de que tendrá el control político unificado y el respaldo directo de Milei para negociar acuerdos con las provincias y coordinar la estrategia legislativa, en vísperas de las sesiones extraordinarias que convocará el Gobierno.

El tablero de poder también se mueve en el Ministerio de Justicia. Caputo intenta ubicar allí a un hombre propio, Santiago Amerio, actual secretario del área, como sucesor de Mariano Cúneo Libarona, quien había manifestado su deseo de dejar el cargo tras las elecciones legislativas. Aunque Milei le pidió continuar hasta febrero, se especula con posibles reemplazos, entre ellos Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, cercano al asesor presidencial.

Fricciones con el macrismo

En paralelo, la tensión con Mauricio Macri volvió a escalar. El expresidente criticó públicamente la designación de Adorni y manifestó su preocupación por las internas dentro de La Libertad Avanza. En el entorno de Macri aseguran que el exmandatario llegó molesto a la última reunión con Milei en Olivos por los rumores de un posible intento del Gobierno de reflotar la iniciativa para ampliar la Corte Suprema. “El gobierno tiene una tendencia casi autodestructiva”, advirtieron desde el PRO.

El avance de Karina Milei

Con la victoria legislativa del domingo pasado, Karina Milei consolidó su rol central en el Ejecutivo. Tras la renuncia del canciller Gerardo Werthein, impulsó el nombramiento de Pablo Quirno en su reemplazo y apuró la designación de Adorni como jefe de ministros. En los sectores más cercanos a Caputo interpretan esta maniobra como una reafirmación de poder de la “dama de hierro” del oficialismo.

Pese a las tensiones, quienes conocen de cerca al consultor insisten en que no aspira a ocupar un cargo formal, aunque su influencia en la gestión es indiscutible. Desde las áreas de inteligencia y comunicaciones hasta la coordinación de empresas públicas, Caputo conserva presencia en los resortes más sensibles del Estado. “Sus tentáculos llegan a casi todos los rincones del poder”, reconocen dentro de la propia administración.

La reconfiguración del gabinete marca un nuevo punto de inflexión para el gobierno libertario, que busca reordenar su estructura tras el cimbronazo político y económico de los últimos meses. Mientras Milei define el nuevo mapa de poder, la incógnita central sigue siendo si su asesor más influyente aceptará salir de las sombras para asumir, finalmente, un cargo formal en el gabinete.