La interna taxista dejó 600 a coches sin la aplicación Movitaxi

“El Ejecutivo habilitó Movitaxi como app. Eso empezó a funcionar y tuvo una explosión positiva durante la pandemia, pero la persona que hizo el desarrollo se quedó con la marca, con la propiedad intelectual. Ahora es un privado el dueño de la aplicación. Hubo una empresa que quiso desarrollar otra aplicación, pero le anularon el servicio”, explicó Mario Cesca para ahondar: "Sino tenés el sistema de radiotaxi, no tenés Movitaxi. El problema es que se reservan el derecho de admisión y dejó de ser un beneficio para todos los taxistas. Si el aplicativo tenía control estatal, nos preguntamos cómo puede ser que la autoridad de aplicación que es la Municipalidad, no actúe en esta situación, la licencia es de la Municipalidad y no de un privado”.