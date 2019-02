"La gente consume sobre todo las promos"

Los dueños de los bares del Paseo Pellegrini confesaron que las ventas no repuntaron y que la gente elige qué consumir y dónde ir según las promociones que se ofrezcan.

"Los rosarinos están muy receptivos a todo lo que sea promociones y por eso el enfoque del comerciante va por ese lado. La clave está en cómo las comunicamos", explicó el titular del Paseo Pellegrini, Alejandro Pastore.

Según el comerciante, en enero si bien se notó que hubo más gente, porque muchos rosarinos no se fueron de vacaciones, eso no significó un repunte en las ventas. Y para este mes no avizoran un horizonte muy distinto.

"Nosotros sabemos que cuando la crisis afecta a la gente, lo primero que se recorta es todo lo relacionado con el esparcimiento y la diversión, y obviamente allí está incluida la oferta gastronómica", acotó Pastore.

Además, contó que quienes deciden salir a comer, dentro de la oferta de la carta, eligen las opciones más accesibles.

"Acá si no hay recuperación del salario y no se corta la inflación, será difícil recuperar la capacidad de compra y el sector no va a mejorar", sentenció el comerciante preocupado.

En tanto, desde las redes sociales se ofrecen distintos tipos de espectáculos, música en vivo, shows infantiles y opciones familiares junto con promociones especiales para tentar a los rosarinos a salir y participar de las actividades nocturnas. El objetivo es poder llenar los locales los siete días de la semana, y así evitar que los costos superen la actividad del sector.