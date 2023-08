La CCC ocupó la sede de Desarrollo Social en reclamo de asistencia alimentaria

"Llegamos a un punto que había que hacer esto porque venimos ya de varias instancias, los funcionarios no nos atienden los teléfonos y la verdad que si lo sintetizás en una frase, se está pagando al FMI con el hambre del pueblo " detalló Delmonte a la prensa que se hizo presente en el lugar.

El referente de la CCC comentó además que "la gente no tiene para comer, encima la asistencia alimentaria que venía dando el Estado con alimento seco, hace cuatro meses que ya no se recibe. Hace una semana recibimos un pequeño envío que no resuelve la situación, te alcanza para darle dos productos por bolsón a cada familia, es una vergüenza".