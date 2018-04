La Capital organiza una colecta de sangre y médula

Por primera vez el diario La Capital ofrecerá sus instalaciones para realizar una colecta de sangre e inscripción de médula ósea. La actividad, organizada por Fundación Grupo América en conjunto con Rosario Solidaria, será el martes próximo, de 9 a 14, en Sarmiento 763.

En el área dedicada al Museo Diario La Capital se instalarán las camillas donde los rosarinos que se acerquen podrán hacer su donación. A su vez, habrá otra salita habilitada para quienes deseen inscribirse como donantes de médula ósea.

La actividad estará abierta a todos los que forman parte del diario y de LT8.

La parte específica de la colecta estará a cargo de los Servicios de Hemoterapia de la ciudad, tanto públicos como privados entre los que se cuentan Grupo Stem, Hemocentro Regional, los servicio de medicina tranfusional Sanatorio Británico, Roberto Speroni, Pami I, Sanatorio Plaza, Ipam, Grupo Oroño, Banco de Sangre de la Municipalidad de Rosario, y del Incucai.

De esta manera Fundación Grupo América, diario La Capital y LT8 pretenden brindar a la ciudadanía un espacio para la realización de actividades solidarias.



Quienes pueden donar

Para acercarse a donar sangre es necesario:

 tener entre 18 y 65 años,

 concurrir con DNI

 pesar más de 50 kilos,

 que los piercings y tatuajes tenga más de un año,

 las mujeres embarazadas, en período de lactancia y puerperio consultar con un médico antes de donar,

gozar de buen estado de salud (no estar tomando medicamentos, ni estar resfriado),

 no concurrir en ayunas,

 no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre, (Hepatitis, Chagas, etc),

hidratarse bien antes de la donación con gaseosas azucaradas, infusiones, frutas o jugos.

El Ministerio de Salud de la Nación indica que quienes se acerquen a donar sangre deben tener una entrevista personal previa con profesionales idóneos, que luego podrán determinar si efectivamente los interesados pueden donar sangre. Toda la información que se brinde estará bajo secreto profesional.

La extracción será realizada por personal técnico siguiendo estrictas normas de calidad, higiene y confort.

Cada unidad donada será estudiada para detectar infecciones transmisibles por transfusión como Chagas, Sífilis, Hepatitis, HIV o Brucelosis. Después de la donación se servirá un refrigerio.

Cabe aclarar que donar sangre no supone riesgos para la salud del donante. El material es estéril y descartable.



¿Por qué donar?

Desde Hemo Región Centro señalan que "cada día miles de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de productos sanguíneos. En Argentina se necesitan más de 4.000 transfusiones por día y la única forma de obtenerlas es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana. La donación de sangre es indispensable porque, hasta la fecha, no existe ningún producto capaz de sustituir la sangre humana.

Ayuda al taller Nazareth

El viernes pasado La Capital lanzó un pedido de ayuda para el taller protegido Nazareth, donde personas discapacitadas pueden tener un trabajo. La entidad sufrió un incendio y necesitan arreglar el inmueble. Los medios rosarinos se hicieron eco y hasta la Dirección de Discapacidad y la Secretaría General de la Municipalidad prometieron ayudar. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo depositando en la cuenta del Banco Municipal CBU 0650020701000000353907, o comprar pastas Ben Fatti en Callao 565.