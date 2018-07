Santiago Morero conocía a Juan Cruz Ibáñez desde que era muy chico, porque ambos nacieron y crecieron en Murphy, una localidad del sur santafesino. A Ibáñez lo asesinaron de dos puñaladas la madrugada del 1º de julio en un departamento de Zeballos al 2100, en Rosario. Morero vive en Italia, juega al fútbol y acaba de aprovechar un partido amistoso de su equipo contra la Roma, semifinalista de la última edición de la Champion League, para difundir el caso. Por eso salió a la cancha con una remera que decía "#JusticiaPorJuanCruz".

No sólo eso: también consiguió que una de las estrellas del equipo rival y dos de los argentinos se mostraran con el mismo mensaje. "Tenía que hacer algo por él y esta me pareció una buena forma de ayudar a mantener vivo el pedido por Juan Cruz", le dijo ayer a La Capital desde el Viejo Mundo.

Morero es un gran amigo de uno de los hermanos del chico asesinado y conoce a toda la familia Ibáñez.

También conocía bien a Juan Cruz y, pese a que desde hace tiempo vive y trabaja en Avellino, una ciudad del sur de Italia, no puede abstraerse del drama que se desató en Rosario el primer día de este mes, cuando al estudiante de ingeniería en sistemas lo asesinaron de dos puntazos presumiblemente para robarle. Por el caso está detenido un menor de edad con varios ingresos en la policía por robo.

Después de hacer las inferiores de Central, donde jugó varios años, Morero pasó por Douglas Haig de Pergamino y Tigre. Con el tiempo terminó en Italia, donde jugó en Chievo Verona y Cesena. Hoy está en el Avellino, un club de la segunda división del Calcio. Tiene 36 años y juega como defensor.

El Avellino está en plena pretemporada, igual que la Roma. Este fin de semana se enfrentaron en un partido amistoso.

A Morero le pareció que, debido a la jerarquía del equipo rival y la presencia de varios futbolistas argentinos, era una buena oportunidad para hacer algo que instalara el caso de Juan Cruz en Italia y de paso se replicara en Argentina.

"La primera idea era que los dos equipos saliéramos a la cancha con la remera que dice #JusticiaPorJuanCruz, pero no fue posible porque los sponsors de ambos clubes no lo permiten", contó a este diario. Su percepción era que la difusión de esa foto llamaría la atención, haría que muchos se pregunten de qué se trata y que la imagen se difundiría en el país. El lo hizo, pero sus colegas no pudieron. Aun así, encontró una alternativa.

Instantánea

En la previa del partido Morero se cruzó hasta el vestuario de la Roma y habló con varios colegas. Entre ellos con los argentinos Diego Perotti y Javier Pastori, pero también con el griego Kostantinos Manolas y con Daniele de Rossi, uno de los futbolistas italianos de mayor renombre en los últimos 15 años.

Todos aceptaron tomarse una fotografía con la remera, en la que además de la leyenda #JusticiaPorJuanCruz se ve una imagen del estudiante de 23 años. Es la foto en la que se lo ve sonriente y con una camisa a cuadros que se viralizó después de que lo mataran.

Algo que sorprendió a Morero cuando habló con Perotti y Pastori es que ambos conocían el caso.

"Estaban enterados, así que no tuve que contarles mucho", comentó.

Al futbolista de la localidad de Murphy ese dato no sólo lo sorprendió sino que además lo conmovió.

Como el día que se enteró del homicidio de ese chico al que conocía de toda la vida. "Estaba en Avellino y mi hermana me llamó para contarme", recordó ayer antes de asistir a la práctica de su equipo. Shockeado, a Morero le costó asimilar la novedad. "Recién terminé de creerlo cuando lo vi en las noticias", confesó.