Judiciales de Santa Fe paran este martes para rechazar el posible pago de Ganancias

Los trabajadores del Poder Judicial de la provincia se pliegan a la medida de fuerza convocada a nivel nacional. Un 70% gana más de 330 mil pesos y supera el mínimo no imponible

En diálogo con LT8, el secretario general del sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe, Jorge Perlo, rechazó la propuesta legislativa y resaltó: “Venimos sosteniendo desde siempre que el salario no es ganancia y que no genera rentabilidad”. Agregó: “Es el sustento de vida que obtenemos con el laburo, con sacrificio propio y no con explotación ajena”.