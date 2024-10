Javkin sobre Uber: "Nuestra idea es legalizar, la condición es cumplir con la ordenanza"

Uber avanza en la provincia de Santa Fe y este jueves el Concejo de la ciudad capital aprobó la actividad de la aplicación de viajes . La decisión de la ciudad de Santa Fe no pasa desapercibida y genera presión en Rosario . Al respecto, el intendente Pablo Javkin recordó que la ciudad tiene aprobada una ordenanza que también las regula, que no es muy distinta.

"No hay ningún beneficio que tenga una aplicación ilegal que hoy no tenga nuestro sistema legal", afirmó el intendente cuando la reglamentó el pasado 1º de agosto.

"Obviamente que Uber puede legalizarse sobre la base de utilizar el sistema de servicios con el despacho de viajes y la modalidad que la ciudad tiene", aclaró Javkin e inclusó adelantó que recibieron consultas de Cabify. "Mientras se adapten a la regulación que tiene nuestra ordenanza, las apps podrán ser legalizadas", insistió.

En ese sentido, señaló: "Habrá que ver si estas plataformas, que no tributan en el país y tienen otros tipos de estrategias ligadas a la legalización, tienen voluntad de hacerlo. Mientras se respete el sistema de taxis, no tenemos una restricción de las aplicaciones".

Por último, aclaró que Uber no funciona actualmente de forma legal en la ciudad. "Esto resuelve una cosa que yo creo fundamental. No hay ningún beneficio que tenga una aplicación ilegal que hoy no tenga nuestro sistema de legal. El usuario que utiliza una aplicación ilegal no lo va a hacer porque tenga un beneficio mayor que la aplicación legal", remarcó Javkin.

Desde el pasado viernes 2 de agosto, fecha de la apertura del registro, las plataformas electrónicas que hoy funcionan en la ciudad tiene un plazo de 90 días para adecuarse a las exigencias establecidas. Una vez cumplido el plazo, todas aquellas aplicaciones que no cuenten con la habilitación municipal estarán imposibilitadas de brindar el servicio y podrían ser sancionadas de acuerdo a lo establecido por la ordenanza.

Uber en Rosario

Lo cierto es que mientras sigue abierto el registro de apps y el municipio rosarino espera si Uber si anota o no y en el Concejo de Rosario siguen dando vuelta proyectos para su regulación, la plataforma sigue avanzando pese a la informalidad y hoy tiene más de 2 mil conductores en la ciudad.

Hace un mes, ingresó al Palacio Vasallo una propuesta que intenta darle un mínimo marco jurídico a la actividad, para que declare domicilio fiscal y pague tributos como cualquier actividad comercial.

Se trata de un proyecto de ordenanza para regular el transporte por plataformas electrónicas, de manera más abarcativa que Uber, pero con la clara motivación política de legislar sobre el tema, teniendo en cuenta el gran crecimiento de la app en la ciudad. La idea detrás de la presentación de Julia Irigoitía (PJ) es blanquear una situación que está dada, que es que hay un montón de personas manejando para esa empresa y no hay regulación al respecto.

De manera informal, desde diversos sectores aportan datos que ayudan a comprender el fenómeno: referentes de los taxistas calculan que el 13% (unos 400) de los conductores de ese servicio público también trabajan de manera clandestina con Uber. Otros creen que el número es incluso mayor. Un grupo de WhatsApp de choferes de Uber organizados tiene 1.800 integrantes. Solo entre estos dos colectivos, la app tiene 2.200 personas al volante.

imageuber.jpg Pese a que no está habilitado, la actividad comercial de Uber en Rosario está en crecimiento.

Lo cierto es que muchas personas lo usan para trabajar a modo de complemento de otro ingreso fijo, y otros directamente viven de manejar un Uber. Por eso, el objetivo del texto es ordenar y mejorar el sistema de movilidad en la ciudad. De manera sintética, crea una actividad nueva, por la cual la plataforma que quiera desarrollarla en la ciudad debe habilitarse, declarar un domicilio fiscal y una facturación, pagar una alícuota especial del Derecho de Registro e Inspección (Drei), y los vehículos y choferes que trabajen para ella deben cumplir con una serie de requisitos.

A diferencia de los que presentaron en los últimos años otros ediles como María Eugenia Schmuck (UCR), Verónica Irizar (PS) o Carlos Cardozo (PRO), este se limita específicamente a la cuestión tributaria y no avanza en otros aspectos más generales que eran lo que trababan la discusión, ya que proponían una liberación casi total, o planteaban intervenciones que iban más allá del objeto de regulación específico y distorsionaban el tema. Se estima que ingrese por la comisión de Servicios Públicos, luego siga por Presupuesto y quizás termine en Gobierno.