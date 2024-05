Uber: historias de rosarinos que conducen en la clandestinidad para llegar a fin de mes

"Me quedé sin laburo y no me quedó otra porque tengo una familia y debo seguir viviendo", resume cual laburante de clase media cada vez más asfixiado por la suba de impuestos, alquiler y servicios, sin contar la friolera que se debe abonar por los alimentos día a día. Su vehículo es naftero y eso no resulta conveniente a la hora de sacarle el mayor rédito posible a las horas que le dedica para hacer traslados con Uber.