La investigación por el homicidio de Liam Flores, el nene de cuatro años que murió luego sufrir un grave traumatismo de cráneo tras ser apedreado en un intento de robo mientras iba en una moto con sus padres, busca determinar si los agresores eran dos personas que aparentemente se desplazaban a pie por Platón y San Martín, y escaparon con dirección al barrio Las Flores.

El caso ocurrido el jueves pasado, a las 21, en el extremo sur de Rosario tuvo un desenlace fatal cuando el domingo se informó el fallecimiento de Flores. El niño sufrió un gravísimo traumatismo de cráneo mientras circulaba con sus padres a bordo de una moto y recibió un piedrazo cuando intentaron asaltar a la familia.

Desconsolados, los padres narraron en la puerta del sanatorio de Niños Víctor J. Vilela las circunstancias en las que fueron blanco del salvaje episodio en San Martín y Platón, en el extremo sur de la ciudad.

"Veníamos en la moto, Liam cantaba la canción sobre la gloria de Dios. En un momento, veo que me salen estos delincuentes, trato de esquivar a uno y más adelante sale otro, que fue el que tiró la piedra. Siento un impacto, veo que le pegaron a mi mujer y le pregunto si estaba bien", recordó Ricardo Flores, papá del nene.

El hombre manifestó que luego paró la moto unos metros más adelante del lugar del impacto y salió a correr a los agresores. "Vuelvo y mi mujer me dice que el nene estaba mal. Tomo la moto y lo llevó hasta la casa de un tío, y después al hospital", indicó sobre los momentos de angustia que sufrieron.

Por su parte, Nadia, la mamá del chiquito, recordó: "Se venía durmiendo y antes cantaba la gloria de Dios y me decía que cuando llegara a casa iba a dormir con el trofeo que le habían dado en el club Sol Naciente. Iba cantando y se le cerraban los ojos. Cuando miro para uno de los costados, siento el impacto y creo que sólo me habían pegado a mí, pero después bajo la mirada y veo que estaba destrozado", contó la joven.

"Lo único que pido es que dejen de hablar pelotudeces y respeten mi dolor. Esto no va a quedar así. Ellos me sacaron a mi hijo, me arrancaron mi vida. Ellos van a sufrir el doble", agregó conmocionada.

Mientras la consolaba, su pareja pidió que "la policía haga un rastrillaje y busque a los delincuentes. No tenemos la menor idea de quiénes son; sí sabemos algo: vamos a llamar a las autoridades para que los vayan a buscar", agregó el hombre. Según explicó, en el lugar no hubo testigos que pudieran aportar más datos sobre la mecánica del hecho o sobre los autores. "Eran las nueve de la noche y no había un alma", dijo finalmente el hombre.

Pesquisa

La investigación del hecho está en manos de la fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola, que trata de entrelazar algunos datos, aunque hasta ayer no había podido tomarle declaración a los padres del niño, quienes obviamente seguían consternados por lo vivido.

Igualmente, a partir de las actuaciones policiales se intentar confirmar el lugar exacto del impacto, si eran dos los agresores, si se movían a pie y escaparon con dirección al barrio Las Flores. Como no hay cámaras de videovigilancia en la zona (la más cercana está en Circunvalación y San Martín, a cuatro cuadras del hecho), tampoco se podría apelar a ese tipo de evidencia.

No obstante, la fiscal solicitó tanto el relevamiento del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), planimetría y rastros, como la toma de testimonios a posibles testigos.

La funcionaria no descarta indagar sobre los antecedentes violentos registrados en esa zona, con permanentes denuncias por piedrazos y hechos de robo, y donde debería estar apostado una móvil policial de manera permanente.

Es que en mayo pasado, también en San Martín y Platón, un motociclista falleció luego de recibir un piedrazo e impactar contra un contenedor de residuos ubicado en el lugar. Por el hecho se demoró a un menor de 16 años en cuya vivienda hallaron una moto parecida a la de la víctima.