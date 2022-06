Inquilinos denuncian en la Oficina del Consumidor el cobro indebido de expensas

El informe semestral del organismo revela que el 56% de los inquilinos se quejan por el cobro de reparaciones que no les corresponden y aumentos muy superiores a la inflación

Un dato llamativo esta vez, para D´Orazio, es que "se registra un número creciente de denuncias de extranjeros, porque se aprovechan de quienes no conocen la legislación, o la conocen aún menos que un residente de la ciudad".

Igualmente dijo que la oficina tiene "un alto índice de resolución de casos en general: un 75% a favor de los inquilinos; con una recomendación escrita nuestra alcanza, no hay que llegar a audiencia de conciliación", dijo el funcionario altes de considerar que "lo ideal sería que las expensas estén bien liquidadas, pero en caso de que no, el inquilino tiene que hacer un esfuerzo por leerlas bien, porque tres o cuatro mil pesos por mes son una diferencia importante para los bolsillos que están tan golpeados”.

D’Orazio apuntó que otros problemas en el mercado locativo son que no se cumplen reparaciones urgentes.

"Hay inquilinos que llegan a la oficina tras un año de reclamos por humedad, o falta de obras de gas, filtraciones de otras unidades o enfrentan una lógica especulativa de aumentos desmesurados que superan varias veces la inflación: más del 100% en promedio".

Y en este sentido no dudó en decir que ante la falta de viviendas en el mercado, "los dueños y/o las inmobiliarias tratan de aprovecharse, contando con que el inquilino no puede especular con no alquilar, porque va a parar a la calle“.

D’Orazio marcó también como "importante" a la hora de dejar un inmueble alquilado hacer el descargo en tiempo y forma, “porque es una herramienta válida y complementaria del contrato para que las inmobiliarias no exijan aportar dinero para reparaciones que no correspondan y ese dinero quede para algún intermediario".