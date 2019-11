Ingresar a Rosario por la autopista a Córdoba es cada vez más peligroso

El muy transitado viaducto Che Guevara, en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba, fue escenario ayer de un choque más. Esta vez, participaron tres vehículos con una colisión en cadena, pero uno de ellos terminó encima del otro, en un sector donde se registran en promedio 25 accidentes similares por año. Las entidades abocadas a la seguridad vial reclaman más señalización y también prudencia y atención al conducir.

"Lo más factible, por cómo terminaron los rodados, es que iban por encima de la velocidad permitida y no por una cuestión de estructura de la calzada", consideró ayer el director de Tránsito del municipio, Gustavo Adda. (ver aparte).

El accidente se desató cerca de las 7.15 en el ingreso por la autopista a Córdoba, mano hacia Rosario

De la múltiple colisión participaron tres vehículos: un Volkswagen conducido por una mujer de 60 años oriunda de Montes de Oca (Santa Fe), un Renault Logan, conducido por un hombre de 56 años que reside en Funes y una camioneta Hyundai conducida por un hombre de 46 años, también de Funes.

Afortunadamente, los conductores no resultaron lesionados, pero el caos vehicular se multiplicó en los alrededores en esa hora pico. Fue necesaria la presencia de Policía de Seguridad Vial y reducción de velocidad en la zona de autopista y en la mano que salía de la ciudad.

Uno de los automóviles (el del medio) quedó aplastado entre los otros dos, con el tren delantero sobre el piso y las ruedas traseras elevadas casi de manera vertical.

Las imágenes provocaron zozobra, por lo espectacular de la escena: literalmente un auto arriba de otro. Sin embargo, a los pocos minutos del hecho, los conductores estaban conversando al costado de la autopista, aguardando el arribo de las grúas.

"Fue un accidente con suerte, lo que sucedió es que la señora que manejaba desconocía el límite de velocidad en esta zona, es que el que no conoce sigue de largo y no baja la velocidad", dijo el conductor de la camioneta importada. "Los accidentes que se producen acá son el 50 por ciento de esta magnitud, evidentemente no se toma conciencia de esto, ponen dos cartelitos y listo, pero creo que hacen falta unos serruchos para que la gente sí o sí frene, los carteles no son suficientes", destacó.

Especialistas, en alerta

El médico y experto en seguridad vial, Osvaldo Aymo, señaló que en la zona se produce un promedio de 25 colisiones (muchas de ellas múltiples) en forma anual, "lo que evidencia una zona de concentración de accidentes, por lo que hay que hay que analizar de qué manera se puede mejorar la infraestructura vial, porque más allá del factor humano, si hay tanta concentración de colisiones hay que pensar en señalizar de buena manera".

El especialista advirtió que la pendiente hacia el semáforo del viaducto y Provincias Unidas "resulta un cuello de botella, un tapón. Habría que advertir mejor a quienes vienen de una autopista a 130 kilómetros por hora, y amén de los dos carteles con máximas de 80 y 60 kilómetros, hay que tomar medidas de prevención. Los accidentes pasan en su mayoría en la mano que llega a Rosario y no tanto en la que egresa de la ciudad", destacó.

Desde la Asociación Compromiso Vial, Mariana Sena solicitó que no se desista en la realización de controles de velocidad mediante radares y en la instalación de carteles en la zona.

"Vemos con mucha preocupación que los indicadores de siniestros no se estén bajando y además persiste en la gente la falta de cuidado. Mientras planteamos defender y respetar las velocidades máximas, hay una contradicción en sancionar normas que establecen rebajas y descuentos en las multas por exceso de velocidad", señaló la integrante de la ONG.

"No queremos penas millonarias o que se paguen cuando se vende el auto, sino sanciones efectivas y en el momento, incluso con un carnet por puntos que descuente las infracciones", remarcó.