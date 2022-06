Hombres Tejedores: el grupo de rosarinos que derriba tabúes con agujas e hilo

"Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar" , rezaba una vieja canción infantil que tenía como eje a un estereotipo de mujer maternal y ama de casa. Sin embargo, cada época responde a una moral diferente y esa ideología patriarcal comienza a experimentar disrupciones como el caso de los hombres tejedores . Varones que se atreven a mostrarle al mundo que, así como la pelota de fútbol puede estar muy bien tratada bajo la suela de un botín de mujer, los ovillos de hilo y lana también pueden ser muy bien administrados y transformados por hombres. Esa es la idea que surgió en 2016, cuando un grupo de hombres chilenos salieron en traje a las calles para demostrarle al mundo que los hombres también saben tejer. En el caso de Rosario , la primera reunión que dio el nombre al movimiento "Hombres Tejedores Rosario" nació en febrero de 2019, en la costa central, y desde allí no se detuvo jamás.

"Cuando iniciamos el movimiento Hombres Tejedores Rosario éramos 20 hombres y armamos un encuentro en la Isla de los Inventos. La idea era hacerlo al aire libre, sentados en el pasto, pero ese día de febrero de 2019 llovía y tuvimos que hacerlo dentro del espacio municipal. Luego se empezaron a acercar mujeres con sus hijos, a veces venía un hombre y tejía, y otros mayores que venían y se acercaban para revelar que se dedicaban a eso desde chicos y en la más íntima privacidad (en alusión a los tabúes morales)", comenta Horacio, quien viene de una familia que siempre supo trabajar con las manos, de alguna manera, ya que sus padres fueron periodistas y su hermano, Patricio Pron, aún lo es y se dedica a la literatura.

En ese sentido, rememora: "Tejo desde los seis años; lo hago porque me enseñó mi abuela y tejo en un telar azteca que me fabricó en El Trébol mi abuelo, que era letrista y artista plástico. Mi abuela tejía en dos agujas y a partir de una revista decidí copiar y empezar". Y añade: "Hasta ahora lo sigo conservando (al telar) y lo fui modificando para que sea más práctico para mi, ya que yo tejo en velocidad para terminar un trabajo mucho más rápido".

A diferencia de los que tejen en crochet y la confección de una bufanda les puede demandar hora y media de trabajo, Horacio asegura que puede terminar la en el lapso de media o tres cuartos de hora, aunque aclara: "No se trata de cometir sino de precisar cuál es el tipo de trabajo que hace cada tejedor", puesto que también están quienes trabajan en dos o tres agujas y fabrican amigurumis, que son una especie de animalitos o tiernas alimañas para adornar o que los niños y niñas utilizan para jugar como muñeco.

Horacio dice que el tejido en su vida lo hace como un hobbie, puesto que se dedicaba a la mecánica dental y ahora busca nuevos horizontes para ganarse el pan de cada día. "Me han llamado en ferias, probablemente vuelva a presentarme en alguna para presentar mis trabajos, es una de las tareas que tenemos los artesanos: tejo casi todo, desde bufandas, chales, medias, gorros y hasta frazadas", describe.

Y revela: "Muchos se me acercan y me dicen que lo hacían cuando eran chicos, ya que no solo se trata de agarrar una lana o hilo, es muy terapéutico y también tiene mucho de lógica porque se deben calcular puntos, formas y moldes, es por eso que también se utilizan los dos hemisferios cerebrales porque estimula la creatividad".

A diferencia de la costumbre habitual de aquel familiar que comienza a tejer para hacerle frente al invierno, Horacio asegura que el tejido es cosa de todos los días y todo el año. "En invierno se tejen cosas de lana y en verano, de hilo; se puede tejer todo el año", afirma.

La idea del grupo en el cual participa Horacio es volver a darle rienda suelta a la creatividad al aire libre, puesto que él comenta que empezó hace muchos años frente al Monumento a la Bandera cuando este movimiento que se viralizó desde Chile no estaba en los planes de nadie. Por supuesto que las redes y los medios colaboraron en la masificación de esta práctica milenaria, pero lo cierto es que la idea de Hombres Tejedores Rosario es "derribar los estereotipos y roles de género".

Lo cierto es que los hombres tejedores proliferan a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. "Hemos encontrado gente en Ecuador, Chile, Alemania, España y en otras partes del mundo", acota Pron. De la pelota de trapo al telar y del telas y las agujas al campo de juego, de eso se trata el deseo, que siempre se ubica por encima del cuerpo biológico y las morales de época.