Hepatitis: este jueves habrá una gran campaña gratuita de vacunación y detección 

En la Argentina unas 400 mil personas conviven con hepatitis B y C pero 280 mil desconocen su situación ya que estas enfermedades no suelen dar síntomas hasta que no están muy avanzadas. Con un simple análisis de sangre se puede saber si uno porta o no el virus.

Por eso resulta tan relevante testearse ya que de no detectarse en forma precoz, las hepatitis pueden causar daños irreversibles al hígado. Lo bueno es que para la hepatitis B hay un tratamiento y para la C ya existe la cura.

Este 28 de julio, en la plaza ubicada en San Juan y San Luis, unos 250 médicos y estudiantes de medicina junto a la secretaría de salud pública municipal y del ministerio de salud santafesino (con el apoyo permanente del Grupo Hepatitis Rosario) estarán de 10 a 15 ofreciendo información, test rápidos y convencionales gratuitos de hepatitis B y C. Además inocularán contra la hepatitis B a todos los mayores de 18 años que lo deseen.

En el lugar se montará todo un operativo de salud por lo cual también se instalarán carpas donde los rosarinos podrán hacerse detección de VIH (con asesoramiento profesional), y colocarán vacunas de Covid (todas las dosis) y antigripales.

Dentro del Centro Cultural Fontanarrosa habrá un puesto del Cudaio para aquellos que quieran donar sangre.

Acciones

medicos y estudiantes.jpg

Desde el domingo pasado alumnos de la carrera de Ciencias Médicas de la UNR, que fueron capacitados por el profesor y doctor Hugo Tanno están llevando a cabo una importante tarea de prevención en diferentes puntos de la ciudad.

El Rotary Club de Zona Norte se sumó entregando volantes y hablando con los rosarinos en espacios concurridos de ese punto de la ciudad.

Edith Michelotti, coordinadora general de Grupo Hepatitis Rosario, dijo a La Capital que “el interés y la buena recepción de la gente, en estos días, nos alienta a pensar que la jornada del jueves será muy fructífera”.

La mujer, que se curó de hepatitis C en 2016 después de once años de padecimientos por la enfermedad, es uno de las referentes nacionales en la prevención y difusión de este problema de salud. De cara a las actividades del jueves remarcó que “es la primera vez que haremos esta movida teniendo una Ley de Hepatitis, Tuberculosis, VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, que fue promulgada durante este mismo mes”.

“El hecho de contar con una ley nacional (27.675) demuestra la relevancia que estas enfermedades tienen en nuestra comunidad y todo lo que podemos hacer para prevenirlas, detectarlas a tiempo y tratarlas como corresponde en beneficio de todos”, enfatizó.

Michelotti se mostró emocionada y con expectativas por lo que puede ocurrir el jueves. “En estos días previos vemos el interés de la gente, de los medios de comunicación y nos alienta a pensar que será un éxito”.

Durante todas las campañas anteriores, que comenzaron en 2007, “logramos que muchas personas conocieran su situación en relación a las hepatitis y muchos de ellos y ellas logren manejar o revertir su cuadro”.

“Es que ahora tenemos el beneficio enorme de que la hepatitis B tiene tratamiento y la C puede curarse, entonces ¿cómo no saber si tenemos o no el virus? Los medicamentos están allí, a la espera de que quien los necesita los use”.

Michelotti celebró que este año pueda volver a realizarse esta actividad para la que se preparan durante meses. “Recuerdo que en 2007 un grupo de 50, 60 personas nos juntamos en la biblioteca Mitre para dar difusión al tema de las hepatitis; en un momento vimos que ingresó al lugar el doctor Hugo Tanno, un reconocido especialista en el tema hepático, y desde entonces nos impulsó y acompañó para crecer cada año y lograr que se pueda trabajar en prevención y en detección precoz entre la ciudadanía”, dijo la coordinadora de Hepatitis Rosario.

Una experiencia difícil

Edith Michelotti lidió durante once años con la hepatitis C. “Cuando nos juntamos aquella vez en la biblioteca yo estaba en un momento muy difícil. De 2005 a 2006 había realizado un tratamiento durísimo y había fracasado. Sabía que no había muchas más chances para mi hígado y que iba camino a un cáncer casi seguro”, recordó.

“Pero nunca perdí las esperanzas y al mismo tiempo decidí trabajar cada vez con más fuerza para que otras personas conocieran su situación y siempre confiando en nuestros médicos y en la ciencia”, mencionó. Se curó en 2016 gracias a un tratamiento revolucionario que cambió para siempre el pronóstico de esta enfermedad en todo el mundo.

En 2008 aquella primera reunión pequeña tomó otro color y “mudaron” la campaña a la Plaza Pringles y desde allí a la Plaza Montenegro. Cada vez con más personas involucradas y apoyo de los organismos de salud pública municipal y provincial.

“En 2019, además, sumamos una modalidad: ir a las escuelas con un profesor de educación física, entrenado por el doctor Tanno, para que los alumnos de cuarto y quinto año conozcan mucho más sobre las hepatitis, las formas de transmisión, los cuidados que deben tener y lleven a sus hogares esa información. Nos quedamos sorprendidos por la repercusión, nosotros y los directivos de las escuelas”.

“Hoy el problema no es tanto las hepatitis sino no saber”, enfatizó la mujer.