Heladas, pocas lluvias y bajante aumentan el riesgo de incendios forestales

En el último mes, la quema de pastizales en territorio santafesino tiene mucha más incidencia con respecto a los focos ígneos en las islas. De acuerdo a Montico, las condiciones del suelo son iguales tanto en el delta del Paraná como del lado continental. “Son exactamente las mismas. Si vos tenés mucha vegetación seca, deshidratada del lado del continente y le sumás temperaturas bajas, vegetación que no progresa y no tenés precipitaciones; no tenés suelos húmedos ni vegetación. Las condición es la misma de los dos lados. Muy predisponente a que alguien tire un fósforo y se encienda. El daño sobre ambos suelos es muy grande”, sostiene.