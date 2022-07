Furor por Lali Espósito en Rosario: los fans acampan para el recital del domingo

La Guido y Spanno no se mueve: aprobaron la expropiación del inmueble donde funciona la escuela

La muchacha, de 18 años, contó que entre los fans tuvieron que organizarse para hacer la fila. “Ayer hubo un problema. En las carpas se van turnando distintas personas para que otras puedan atender sus asuntos durante el día. Y organizamos un sistema para que no haya colados y para que todos sepan cuántas personas hay por carpa”.

Lali Esposito acampe Metropolitano01.jpg

La joven señaló que su turno “marcando presencia” en el lugar termina a las 12 del mediodía y que volverá a relevar a su amiga a doce horas después. Nos vamos turnando de acuerdo a los horarios que tengamos libres. Yo estoy libre de horarios hasta el lunes, que es cuando vuelvo a la Facultad”.

El dato de color de la mañana lo brindó Fabricio, un hombre de mediana edad que estaba haciendo cola para guardarle el lugar a su hija Sheila, de 23 años, que estaba rindiendo examen parcial en la facultad.

“Me quedé anoche, me voy a quedar hasta que ella termine de rendir. Después ella se quedará todo el día y yo volveré esta noche. Mi hija sigue a Lali desde chiquita, siempre fue fanática. Desde Rebelde Way hasta que se hizo solista. A toda la familia nos encanta Lali, somos tres nada más. Acá estamos felices. Al recital van a venir mi hija y mi mujer, yo les voy a hacer el aguante. Ahora estoy esperando que venga Sheila y me diga que rindió bien”, señaló Fabricio.