Fuego en las islas: apagan focos frente a Rosario pero el viento trae humo de otros sectores

El director de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Roberto Rioja, señaló este miércoles que el humo que se percibe y se respira por estas horas en Rosario y en otras localidades a la vera del Paraná proviene de incendios en el sector de islas ubicados frente a las ciudades bonaerenses de San Nicolás y San Pedro . Pero también advirtió que desde el sistema de monitoreo que posee la provincia también se detectó en las últimas horas un foco de fuego frente la ciudad de San Lorenzo , cuyos efectos no llegan a sentirse en esta área por efecto del viento. Frente a Rosario, según el funcionario, todos los puntos de fuego “fueron cerrados”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular de Protección Civil de Santa Fe afirmó: “Desde el viernes tenemos armados operativos, junto con Entre Ríos. Hasta ayer trabajamos desde Alvear, sobre los puntos más cercanos a Rosario, que ya están cerrados. Hoy comenzamos a trabajar sobre un foco que está frente a San Lorenzo. Organizaremos los operativos desde el Aeroclub de San Lorenzo, para estar más cerca y ser más efectivos”.

Acerca de los inconvenientes que registraron esta semana en esta región, Rioja explicó: “El problema del humo que tiene la región es por los incendios frente a la provincia de Buenos Aires, entre San Nicolás y San Pedro. Ahí hay un punto grande donde desde hace dos o tres días trabaja Nación, junto con Buenos Aires y Entre Ríos. Por la dirección del viento, ese es el humo que llega hoy por hoy a la región”.

El funcionario provincial aclaró que en esta región, por este momento, el único foco ígneo es el que tiene lugar frente a San Lorenzo. “Igualmente vamos monitoreando porque pueden surgir otros. Anteriormente, trabajamos en tres puntos frente a Rosario, que pudimos cerrar ayer y ahora vamos a ese punto que surgió ayer”, precisó.

“Pero el humo que se siente hoy viene de San Nicolás. En ese caso también tratamos de colaborar con la logística, hemos enviado aviones para ayudar. Pero es una zona de trabajo de Entre Ríos y Buenos Aires. Las provincias están trabajando muy bien y con Nación hemos mejorado muchísimo”, subrayó.

Rioja consideró que “si bien aparecen puntos de fuego, es evidente que hasta ahora la situación no se desmadró. Estamos llegando. Cerramos los tres puntos frente al sur de Rosario. El trabajo está dando resultados, pero eso no quita que sigan apareciendo algunos focos, como el que surgió en San Lorenzo. Ahora estamos peleando con tiempo para que el fuego no se agrande".

Por otra parte, fuentes oficiales del gobierno de Santa Fe indicaron que se mantiene un operativo interprovincial desde la ciudad de San Nicolás, entre Buenos Aires y Entre Ríos, para combatir el foco frente a dicha ciudad bonaerense, que al día de la fecha es el más grande del Delta.

En ambos operativos se trabaja coordinadamente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que brinda los helicópteros con helibalde, y aviones hidrantes y vigías, entre otros recursos.