La fragmentación política en el Concejo Municipal queda de manifiesto con un dato elocuente: los 28 ediles están divididos en 14 bloques de 28 ediles, muchos de ellos unipersonales y de casi todos los partidos.

Así, los frentes que ofrecieron opciones a los votantes en junio, sufrieron modificaciones a la hora de comenzar a legislar. Todo ello, pese al llamado a la concordancia y los acuerdos que había expresado el martes pasado el intendente Pablo Javkin, a la hora de jura en el Palacio Vasallo.

Ayer se realizó la sesión preparatoria donde la comisión de Poderes del cuerpo le otorgó el diploma y se le tomó juramento a la concejala justicialista Alejandra Gómez Sáenz, quien reemplaza al ministro de Trabajo santafesino, Roberto Sukerman.

La flamante edila integrará un bloque junto a sus compañeros Eduardo Toniolli y Norma López. En otro bloque aparte trabajarán Marina Magnani y Andrés Giménez. Y en forma unipersonal será aliada Fernanda Gigliani.

En el caso del Frente Progresista también hay divisiones. El bloque socialista lo integran Mónica Ferrero, Lorena Carbajal y Verónica Irizar. Los "javkinistas" María Eugenia Schmuck (presidenta del cuerpo) y Fabrizio Fiatti tendrán cada uno su bloque. El PDP estará representado con Aldo Poy y Lisandro Zeno, y la periodista Susana Rueda tendrá su bloque unipersonal.

Por su parte, los ecos de la elección de la presidencia de la semana pasada produjeron en el macrismo local más fisuras. Ayer hubo acaloradas discusiones entre la facción que encabeza Roy López Molina y el que lidera el ex presidente del Concejo, Alejandro Rosselló.

Roy, Renata Ghilotti y Agapito Blanco armaron su bloque. Y en alianza se encuentra el cocinero Marcelo Megna, que tiene un bloque unipersonal Unión Cívica Radical.

Rosselló, en tanto, conformó un sector junto a Germana Figueroa Casas, Carlos Cardozo y Ana Martínez. En alianza, pero en bloque unipersonal, se suma Daniela León, que regresa al Concejo como radical pero fusionada al macrismo.

En el caso de Ariel Cozzoni, quien llegó al cuerpo por Unite, se desenvolverá en forma independiente.

Los bloques, sean unipersonales o no, conllevan la designación de secretarios o secretarias de cada uno. Esos secretarios percibirán el 70 por ciento de la dieta de un edil, que hoy oscila en los 130 mil pesos.

La feroz pelea entre Roy y Rosselló explica en gran medida por qué la comisión de Labor Parlamentaria tiene 14 firmas de 28 ediles.

"Roy traicionó a su bloque y eligió el Frente Progresista por sobre el candidato de Cambiemos", señaló ayer Rosselló. "Nosotros somos Juntos por el Cambio y él no puede argumentar por qué votó a la candidata del Frente Progresista. Hizo una negociación particular con el chavismo de Ciudad Futura y La Cámpora. Se negociaron valores, en función de un armado que le dio la espalda a los propios", dijo el ex presidente del Concejo.

Roy respondió: "A nosotros de Cambiemos no nos mueve nadie, vamos a seguir representando los valores propuestos y el rumbo marcado por el ex presidente Mauricio Macri. Más aún en estos tiempos donde la discusión interna será fundamental para evitar que entreguen Cambiemos al socialismo, como quiere hacer Angelini y sus concejales", fustigó.

Hasta el 23

Los concejales aprobaron ayer la realización de una nueva sesión de prórroga el 23 de diciembre. Ese día se podría tratar el presupuesto, que la Intendencia debería enviar al Palacio Vasallo la semana entrante para su análisis y posterior votación.