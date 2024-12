Fiestas de fin de año: un asado para cuatro costará unos 30 mil pesos

En ese marco, los carniceros dicen que se trató de un reacomodamiento de los precios para no perder tanto . "La carne no aumentaba desde marzo. El kilo vivo en el mercado de Cañuelas pasó desde entonces de 2.200 a 2.600 pesos en los últimos días. Esta es una actualización, porque estuvo demasiado tiempo con el mismo precio y los costos en la faena y las carnicerías han ido aumentando todos los meses . Era un aumento necesario para la cadena", señaló Ramos.

Aumento de la carne

El aumento interanual, de las fiestas del 2023 a las del 2024, se calcula entre un 25% y un 30%. La pizarra de los negocios hoy marcan que un kilo de un corte económico, como el brazuelo con hueso, agujón o caracú, está entre 6.000 y 6.500 pesos. Entre 8.000 y 9.000 se ubican la bola de lomo y el brazuelo sin hueso, cortes de segunda línea.

Entre 9.000 y 10.000 se puede encontrar asado, y ya entre 10.500 y 11.000 las pulpas especiales (nalga, cuadril) y el vacío. "Todo depende de cada comerciante y de su manera de trabajar la carne, porque en la calle se ve de todo. Ahora que no se vende mucho, se hacen muchas ofertas para atraer a la gente, porque hay una necesidad muy grande de vender", aclaró.

Es que el consumo cayó con la pérdida de poder adquisitivo de los bolsillos. Ramos fija el descenso entre un 15% y un 20% este año. "Ahora parece, aunque todavía no, que hay alguna perspectiva de que mejore para las fiestas. Todavía estamos esperando que la gente cobre el aguinaldo. Hay algunos pedidos, y la mayoría pregunta, pero la gente se suele decidir la última semana. Antes empezaba a preguntar mucho antes. Pero ahora, por temas económicos, espera hasta tener la plata", indicó.

Cambio de costumbre

En ese sentido, marcó que hay un cambio de costumbre en las últimas décadas: "Hace 20 años no se comía tanto asado para Navidad. Era más de fin de año. Había más platos como vitel toné, matambre y cortes al horno. Después se empezó a incorporar también la parrilla para el 24", reveló.

Así las cosas, una familia tipo de cuatro personas gastará unos 30.000 pesos para comer un asado completo estas fiestas. Eso incluye dos kilos de costilla y vacío (18.000 pesos), chorizo y morcilla (10.000 pesos) y algo de achuras, como chinchulines (2.000 pesos). "También se puede hacer tapa de asado o marucha (6.500 o 7.000 pesos) que son más económicos y quedan bien para la parrilla. Un asado se puede armar de muchas maneras y con un costo muy distinto", dijo el referente.

Respecto al impacto de la exportación en precios, sostuvo que por el momento "está tomando un camino lateral", ya que la hacienda que se exporta son animales de 500 o 600 kilos. "Al chacarero que puede, le conviene, pero la de consumo (370-380 kilos) no es la que se exporta y todavía está muy atrás en precio", manifestó.

"En algún momento los precios se van a juntar. Antes era impensado que un novillo de exportación valiera lo mismo que el de consumo, pero está empezando a pasar. Ahora, la calidad no tiene nada que ver. La de exportación es sabrosa, pero es carne más fibrosa. No es lo que le gusta al consumidor argentino, que come la que es por muy lejos la mejor carne del mundo", cerró.

Acuerdo Santa Fe

Los que estén buscando cortes a precio económico pueden buscar los supermercados adheridos al Acuerdo Santa Fe para la carne de cerdo. El entendimiento se firmó en junio entre la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar) y la Secretaría de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, y arrancó a mitad de año con un valor de 4.490 pesos por kilo, el 50% que la carne vacuna.

El programa tuvo un alto impacto de venta en los cinco cortes de pulpa de cerdo: nalga, cuadrada, peceto, cuadril y bola de lomo. Como no se trata de un control de precios sino de un compromiso, el precio fue aumentando levemente con el tiempo ante la mayor demanda y el impacto de la inflación. Hoy se ubica en torno a los 6.200 pesos.

"Seguimos incentivando ese consumo, porque se trata de un tipo de corte que no estaba en el hábito alimenticio de la gente y que tuvo un impacto de venta de más d el 60 o 70% con respecto a lo que era antes del programa de Acuerdo Santa Fe", comentó el secretario de Comercio Interior, Gustavo Rezzoaglio.