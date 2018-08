Fein lanzó medidas para sostener la actividad local ante la crisis

La intendenta Mónica Fein anunció un paquete de medidas para sostener la actividad económica y el empleo en el marco de la complicada coyuntura nacional. Se incluye la prórroga automática por un año de las habilitaciones municipales de aquellos comercios o empresas cuyo vencimiento opere en 2018, y el desarrollo de una plataforma digital para agilizar los trámites referidos a todo el ciclo de vida de los locales, lo que actuará como ventanilla única electrónica para la concreción de esas gestiones de forma totalmente virtual.

"Ha caído la industria, cae el sector comercial, se marca una caída de la construcción", puntualizó la intendenta acerca de los datos que difundió el Indec días atrás que sitúan a la actividad fabril en el nivel más bajo desde 2009.

En este contexto, Fein señaló: "No podemos determinar la macroeconomía, no tenemos créditos, pero sí podemos tomar decisiones para acompañar y evitar que el municipio les exija trámites administrativos que no son urgentes para seguir funcionando".

"La ciudad tiene cerca de 37 mil comercios y empresas. Podemos facilitarles acciones prorrogándoles las habilitaciones por 365 días", amplió.

Además, anunció que en el marco del denominado programa especial de Apoyo a la Actividad Económica y el Empleo comenzará un proceso de reingeniería de los trámites "que deberá estar finalizado antes de fin de año para que todo sea más en línea y menos presencial".

"Con esto buscamos acompañar a las fuerzas productivas de la ciudad en este momento complicado de la actividad económica, donde el financiamiento también se ha dificultado", añadió.

"Desde el municipio —siguió—queremos facilitarles trámites y controles, vamos a jerarquizar el tema seguridad y vamos a auditar para que el resto de las cosas no sea motivo de clausura por cuestiones administrativas".

Luego, la jefa comunal remató: "Queremos que el comercio siga abierto, empleando trabajadores, sosteniendo familias y si es una pequeña o mediana empresa que siga prestando actividad económica en la ciudad".

Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Germán Giró, precisó que la prórroga automática por un año incluye a 7.282 locales de diversos sectores (comercio, servicios, industria, construcción).

Como requisito se debe tener una cuenta activa de Drei y haber abonado al menos un período de este tributo en 2018. No están incluidas en la prórroga las actividades derivadas de concesiones municipales.

El trámite será muy simple y estará disponible a partir del próximo miércoles. Los interesados deberán reimprimir el certificado de habilitación en forma gratuita a través de la página web del municipio www.rosario.gob.ar con CUIT y Clave Fiscal de Afip.

En tanto, para los procedimientos de control se diseñó una nueva acta de Auditoría y Seguimiento, con lo que se limita la clausura preventiva a situaciones de riesgo inminente para la seguridad de las personas.

Además se trabajará en los próximos 120 días en una reingeniería para simplificar trámites y requisitos en una nueva plataforma digital, bajo el concepto de ventanilla única electrónica.

Quedarán excluidos de este beneficio los locales comerciales producto de concesiones otorgadas por el municipio, como así también aquellos inmuebles donde se registren hechos de violencia o conflictividad con el entorno.

Asistieron al anuncio representantes de la Asociación Empresaria de Rosario; Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario; Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Región Rosario; Asociación Industriales Metalúrgicos de Rosario; Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario.

También de la Unión Industrial Región Rosario; Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Rosario; Asociación Civil Empresarios Zona Oeste.

Del mismo modo, acudieron referentes de la Asociación de Empresas del Cordón Industrial Zona Sur; Grupo Trascender; Polo Tecnológico; Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto: Paseo Pellegrini, Mercado Pichincha, Fisherton, Uriburu, Ovidio Lagos, Paseo del Siglo, y peatonales Córdoba y San Martín.

La intendenta hizo los anuncios junto a parte de su gabinete productivo y económico. La acompañaron los secretarios de Gobierno, Gustavo Leone; General, Gustavo Zignago; de Economía, Santiago Asegurado; de Control, Guillermo Turrin, y la subsecretaria de Producción, María Fernanda Ghilardi; entre otros funcionarios.