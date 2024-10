Federico Steiger, el primer concejal liberal de Rosario: qué opina de Milei

Cuenta que por estos días alterna entre Rosario, Miramar y los campos del norte chaqueño. Fue el primer concejal liberal de Rosario desde el regreso a la democracia en 1983 de la mano de la Unión Centro Democrático (Ucedé). Tiempos en los que Javier Milei no existía en los planes de nadie . Luego migró a la Unión Cívica Radical. Su actividad económica siempre estuvo relacionada al ámbito ganadero. Se define como "austero" y asegura que se fue del Concejo Municipal "más pobre" que cuando ingresó a lo largo de once años en esa banca porque "no tenía ñoquis" a su lado. Intentó ser intendente de Rosario en dos oportunidades hasta que dejó la actividad política desilusionado.

Formaron parte de Convergencia, el sector político dentro de la Unión Cívica Radical que lideraba Usandizaga. Sin embargo, deslizó que se fue de aquel bloque por "una discrepancia amistosa", pero lo recuerda al Vasco como "un muy buen intendente".

Steiger tiene 78 años. Nació un 10 de mayo de 1946 en Rosario. Lo apodaron "Pajarito" por su delgada contextura en su época juvenil. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), estuvo adscripto a la cátedra de Derecho Agrario y también se graduó como martillero público para ejercer la actividad de remates ganaderos, un oficio que heredó de su padre y que luego continuó en un asentamiento de su mujer.

En medio de su vida siempre estuvo la política, aunque asegura que desde 1993, cuando fue electo concejal por primera vez, su patrimonio "se pulverizó, sufrió estragos".

"Si bien soy abogado, trabajé buena parte de mi vida en la firma consignataria que era de mi padre. Después él falleció y me incorporé al Rosgan (mercado ganadero de Rosario). Estuve vinculado a Etchevere Rural, que son amigos míos, puesto que también me gradué de martillero. Fueron momentos de mucha satisfacción y felicidad", recuerda en declaraciones a La Capital, Steiger, desde su casa en Rosario.

Pasión por la ganadería

En ese sentido, afirma: "Siempre estuve vinculado a la ganadería porque me apasionó, por eso estuve en el Rosgan con gente amiga como los Etchevere, pero antes estuve con Eduardo Aguirre Vázquez, con quien tengo una gran amistad y quiero mucho".

Por estos días vive en Rosario, pero suele viajar al norte chaqueño, en una zona muy calurosa pero con mucho potencial ganadero. De paso, aprovecha en su cuenta de Twitter para remarcar la falta de mantenimiento de rutas y caminos rurales.

"Vivo en Rosario, pero suelo ir a veces al norte del Chaco, donde ahora debe hacer alrededor de 40 grados de calor. Es una zona muy brava pero muy apasionante. Allí hay muy buen ganado y cada vez hay mejor. Además, la vinculación con localidades norteñas con Paraguay hace que muchas cabañas estén pensando en irse allá", comenta.

No obstante, confirma que hace tres años se retiró de esa actividad definitivamente para darle paso a las generaciones jóvenes. "Estaba bien en el martillo (como rematador de ganado), pero de ahí pase a la clasificación de remate del Rosgan hasta hace mes y medio, donde ya estaba cumplido el ciclo", considera.

Esa actividad agropecuaria la desarrolló a la par de su carrera legislativa, puesto que fue electo concejal en tres mandatos, aunque el último no llegó a completarlo porque presentó al renuncia a la banca.

Ahora pasa sus días disfrutando de su familia y de a ratos no pierde contacto con el campo. "Mis días pasan en mi casa rodeado de mis nietos y mi familia. Tengo nietos en Miramar, que es una ciudad que me encanta y donde están mi hijo y mi yerno. Mis hijos y mis nietos son la pasión de mi vida, así que desarrollo mi vida pasivamente porque el tiempo libre por momentos es aburrido", describe.

El primer concejal liberal de Rosario desde 1983

steiger león.jpg El saludo afectuoso con la joven concejala radical Daniela León, a quien destacó por su trabajo. Sebastián Granata / La Capital

En el terreno político siempre se consideró de filosofía liberal, cuando el actual presidente Javier Milei no estaba en los planes ni en las redes sociales de nadie. Y si bien podría considerarse que fue el primer concejal liberal de Rosario desde el regreso a la democracia, relativiza esa condición. Por aquel entonces se había acercado a la Ucedé (la Unión del Centro Democrático de Alvaro Alsogaray), aunque luego se inclinó por el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy.

"No sé si fui el primero, pero tuve un rol preponderante en el comité nacional de la vieja Ucedé. Siempre fueron mis ideas y siguen siendo mis ideas liberales. Llegué un poco por mi cuenta porque me entusiasmaron las ideas, creía que el país necesitaba salir del estatismo, aunque después trabajé bastante con Ricardo López Murphy, a quien admiro y estimo muchísimo", señala.

Y valora: "Es un hombre muy correcto, muy decente y muy capaz, sigue siéndolo todavía por eso tengo mucho interés en el éxito de él porque creo que vale mucho".

En tanto, opina que Milei "tiene expresiones y manifestaciones impropias para ser un presidente, aunque algunas cosas en economía puede que esté acertando. Por lo menos salimos de una política que era desastrosa, que nos llevaba a un callejón sin salida, y ahora estamos viendo si podemos salir adelante. Lo que no me agrada es la parte histriónica que exhibe".

—¿Te parece que era necesario que el ajuste recaiga en los que menos tienen? ¿No creés que se está empobreciendo la clase media, por ejemplo?

—Creo que Milei está haciendo un ajuste muy duro con la clase media, que realmente está pagando con creces la crisis. También los sectores empobrecidos que no alcanzan a llegar a fin de mes. Creo que aquí hace falta una política de desarrollo, que incentive realmente la producción y que no mate con impuestos a los que trabajan y los que producen. Al campo se le ha prometido muchas veces la baja de retenciones para producir más y mejor, pero por ahora, lamentablemente, sólo ha quedado en promesas. Como argentinos estamos viviendo una verdadera incógnita porque la inflación está bajando a un costo que para mucha gente es realmente sufriente, con jubilaciones que son de hambre y una verdadera vergüenza, ya que hay gente que no puede comer. Esa es la gran crítica que debe soportar este gobierno y debe corregirlo. La gente más empobrecida está más pobre que nunca, y la clase media se está convirtiendo en una clase bastante paupérrima, porque no le alcanza para poder vivir. Me da la impresión que no se roba y se lleva adelante una política bastante sana en ese sentido. No podemos comparar esto con el gobierno anterior, que fue realmente nefasto, al igual que el aumento que se están otorgando los legisladores y funcionarios de esta gestión.

No obstante a esas críticas, aseguró que el gobierno de Milei "asumió con tierra arrasada, no habían dejado nada, se habían llevado todo y la situación era realmente catastrófica, con una amenaza a ingresar en una hiperinflación como nunca vivió el país. Ahora creo que eso se lo ha moderado, puesto que ahora lo que hay que hacer es ver cómo se puede mejorar a los sectores más necesitados".

—¿Qué opinión tenés del tema de la seguridad?

—Me parece que hay que reconocer que en política de seguridad se bajaron los índices de criminalidad y de robo, y la sensación es que hay algo más de seguridad. Esto está por verse, pero aparentemente viene marcando esa tendencia.

—¿Y de los recortes en la educación?

—Soy un defensor de la educación pública. Me recibí de abogado en la Facultad de Derecho estatal y había profesores magníficos. Realmente eran exelentes y nos aportaron una gran enseñanza, de modo que estoy orgulloso de haber pertenecido a la universidad pública en los casi seis años que demoré en recibirme.

La política y la austeridad

Tal como lo aseguró en una nota publicada por La Capital en 2002, cuando había dicho que ser concejal era "un pésimo negocio", hoy lo sigue sosteniendo. De todos modos, tiene gratos recuerdos y reconoce la labor de algunos ediles tales como Daniela León, Luis Cuñado, Jorge Boasso y hasta el propio Pablo Javkin, cuando era un joven militante radical.

"Tengo una causa que me puedo jactar: del Concejo me fui más pobre que cuando entré. Siempre me caractericé por ser muy austero, ya que no tenía ñoquis de ninguna naturaleza, puse mucha plata de mi bolsillo y luché con un pequeño grupo de gente solo, puesto que rechazaba cualquier caso de acomodo o corrupción", recuerda con orgullo.

Al ser consultado por las características de los concejales con los que le tocó compartir dentro del recinto del Palacio Vasallo, asegura que hubo "varios buenos".

steiger javkin.jpg Un joven Pablo Javkin, concejal por aquel entonces, junto a Federico Steiger. Sebastián Granata / La Capital

"Pablo Javkin fue un buen concejal; Daniel Luna fue otro buen edil; conviví con Evaristo Monti, con el cual chocábamos mucho propio de los conceptos distintos que teníamos de la vida y de las cosas; pero recuerdo a Jorge Boasso, por su capacidad de trabajo; a Daniela León, por ser muy buena y muy trabajadora y a Luis Cuñado, a quien consideré siempre muy ocurrente", repasa.

Respecto a Javkin en la función de intendente, Steiger señaló: "Lo veo un poco lento en la ejecución de determinadas cosas elementales que Rosario necesita. Hizo algunas obras importantes en lo que concierne a pavimentación, pero veo que el tema a la reparación de veredas debería darle más importancia. De todos modos, en general es hombre correcto, no digo extraordinario pero es un intendente normalmente bueno".

Uno de los proyectos más polémicos que presentó, fue la reducción de ediles de 42 a 12 bajo un sistema mixto alemán de elección. Esto quería decir que la mitad se elegirían por circunscripción y la otra de manera directa, a través del voto popular.

Infame trapo rojo

Una de las declaraciones que lo pusieron bajo la lupa en el Concejo fue cuando rindió homenaje a los "heroicos jóvenes que en la década del 70 vistieron el uniforme de la Patria y pusieron su pecho para que el pabellón nacional no fuera reemplazado por un infame trapo rojo", en clara alusión al movimiento comunista.

Sin embargo, en una entrevista con La Capital por aquel entonces reflexionó que a partir del 24 de marzo del '76 , tanto para él como para el resto de los argentinos "había comenzado otra pesadilla" y por tal motivo su frase pronunciada en el recinto no había sido "muy apropiada".

Hoy, después de más de dos décadas de aquellas declaraciones reconoce que aquellos años "fueron épocas duras que, gracias a Dios, fueron superadas en el país".

Por supuesto que aquella frase, "infame trapo rojo", hoy tendrían un corte naif y poético en comparación con los improperios que destila el propio presidente Milei cada vez que tiene oportunidad de realizar declaraciones inapropiadas contra el comunismo y la izquierda, tanto en conferencias alrededor del mundo como en el país.

Proyectos polémicos

"Quería reducir el número de concejales y que una parte de la elección sea por barrios y otra de manera directa. Se trataba del sistema mixto alemán. Pero no hubo suerte porque el número de concejales era muy grande", acotó.

También mencionó un proyecto que presentó más de una decena de veces, pero que quedó inconcluso y eso lo llevó a renunciar definitivamente a la bancada radical y el escaño en el Concejo.

"Presenté un proyecto que creo era muy importante para Rosario. Era la creación de una playa estacionamiento de camiones en las afueras de Rosario. El costo era virtualmente cero porque se iba a financiar a través de organismos internacionales", recuerda de aquella vez.

Y apunta: "Lo presenté 14 veces, lo aprobaron, el intendente (Miguel) Lifschitz lo promulgó en aquel entonces pero nunca lo hicieron y eso me desilusionó muchísimo".

Usandizaga, un "muy buen intendente"

Steiger también opinó del ex intendente y legislador Horacio Usandizaga, a quien consideró "un muy bien intendente", aunque apunta que su investidura política "se le complicó cuando fue presidente de Central (sabido es que el club de Arroyito descendió y se vio forzado a renunciar al cargo), aunque asegura que hace un tiempo tuvo oportunidad de volver a dialogar con él y que lo vio "muy bien de salud".

Es que Steiger llegó de la mano del Vasco y trabajó mucho tiempo codo a codo hasta que esa relación se deterioró. "Tuve alguna discrepancia amistosa, renuncié a la presidencia del bloque UCR y finalmente al Concejo porque pensé que ya no le aportaba nada, ya que consideraba que el recinto era mucho discurso y gesticulaciones y pocas acciones concretas".

Fue desde allí entonces que continuó aportando desde otro lugar, mientras terminó por encontrar su norte en el terreno ganadero en Chaco, aunque el sur se transformó en un terreno fértil y fructífero, por tratarse del destino que tomó parte de la familia que formó.