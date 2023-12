Fe canalla: un cura de la Catedral cumplió su promesa y caminó hasta San Nicolás por el título de Central

En Rosario, la diócesis suelen realizar peregrinaciones hasta San Nicolás. Axel Girola tuvo la oportunidad de participar de una en el pasado y recuerda que no fue una experiencia "muy positiva" . Justamente por eso fue que prometió hacerlo si Central ganaba la Copa. " Fue algo que me costó y que requería de mucho esfuerzo, por eso fue esa la promesa" , afirmó. Además, comentó que de aquella primera experiencia había aprendido que "mientras menos cosas se lleven, mucho mejor". Así fue como eligió trasladarse con lo imprescindible.

Con algunos momentos de descanso y con un sol que rajaba la tierra, el Padre Axel llegó a destino. "Al principio uno va más enfocado, más animado. Pero después hubo momentos en los que estaba sumamente cansado y se me pasaba por la cabeza dejar. Pero me animaba con mucha fe, mucha pasión porque me encanta el futbol y me encanta Central. Recordaba el momento de alegría cuando salimos campeones y eso me motivó a seguir", señaló el sacerdote. Si bien el camino fue arduo, rezar y recordar el triunfo canalla llevaron al Padre Axel a continuar. La Virgen de San Nicolás lo esperaba. "Ella fue fiel a lo que pedí y tenía que responderle de la misma manera, siendo fiel", declaró.