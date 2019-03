La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) lanzaron un paro de 48 horas para el martes 26 y miércoles 27 de marzo. La medida es en rechazo al incremento salarial ofrecido por la provincial y contempla la no concurrencia a los lugares de trabajo.

En la reunión paritaria llevada a cabo esta mañana, la provincia les ofreció a los gremios estatales un 10 por ciento de aumento, al que se debe sumar la continuidad de la cláusula gatillo, la cual será implementada con los mismos términos de la que se acordó el año pasado, es decir, sin límites y con la actualización directa por inflación.

Sin embargo, para los representantes de los empleados consideraron "insuficiente" el ofrecimiento que la provincia llevó a la mesa de negociaciones, lo cual derivó en una respuesta inmediata.

El secretario general de UPCN, Jorge Molina, sostuvo que "el aumento real inicial que ofrecen es del 7,4 por ciento, que ni siquiera alcanza a cubrir la inflación del primer trimestre, por lo tanto no la vamos a someter a consideración y a este rechazo le vamos a sumar medidas de fuerza".

"No estamos planteando nada que esté por fuera de lo razonable, solamente estamos buscando una política salarial que implique que el sueldo no pierda frente a la inflación en medio de una crisis generalizada. No vamos a bajarnos de esa pretensión. A esta altura ya estamos con un conflicto en puerta", apuntó el titular de ATE, Jorge Hoffmann en relación a la propuesta que ofreció la provincia.