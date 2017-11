"Es necesario evitar las declaraciones descalificantes"

Ante las declaraciones del ministro de Justicia provincial, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Ariel Ariza, expresó que "en el marco de sus facultades el tribunal adoptó una decisión provisoria y en todos los procesos debe acatarse el contenido de las mismas, por lo que deben evitarse manifestaciones descalificantes sobre funcionarios comprometidos con el proceso judicial".

Asimismo, Ariza dijo que "corresponde estar a lo que el tribunal decida, y si el tribunal evalúa el lugar de alojamiento pertinente, si coincide o no con la voluntad de los imputados, no es opinable. El Colegio está preocupado por estas manifestaciones que no debieron ser emitidas y evitaremos más declaraciones públicas. Lo que planteamos es suficientemente claro, hay que dejar que el tribunal siga actuando", argumentó el magistrado.