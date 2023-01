Empleados de Comercio dice que "no hubo amenazas previas" al ataque a la obra social

“Cerca de las 20 horas, venían dos personas caminando y tiraron una botella de gaseosa con nafta encendida. La obra social ya estaba cerrada. Es un edificio lindero a la sede de nuestro gremio. Los autores cometieron ese hecho y se fueron caminando por calle Tucumán. De inmediato hicimos la denuncia y entendemos que la Fiscalía pedirá otras cámaras de la zona, además de las nuestras”, dijo.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Crocci aseguró que no tenía “ninguna sospecha” sobre las motivaciones del ataque. “Todos conocen en Rosario lo que es el sindicato de empleados de comercio y la obra social. Tenemos un tránsito de personas, con excepción de enero que es época de vacaciones, de 8 mil personas por días en base a los servicios que damos, es decir comedor, farmacia, proveeduría, etc. etc.”.

“Nuestra organización está abierta a la comunidad. Y con los 30 mil afiliados que tenemos, no es una organización de puertas cerradas, al contrario. No recibimos amenazas. Como organización sindical no tenemos mucho más para decir. Anoche nos enteramos que hubo un ataque en San Lorenzo al 2000 donde hay una obra social de portuarios, pero no hay ninguna relación o motivo para esto. No encontramos ninguna razón para que esto ocurra”, añadió.

La de ayer fue la tercera vez que la sede de Osecac sufre un atentado. La primera fue en septiembre de 2021, cuando balearon el frente (en una hecho que no fue esclarecido), en tanto que a principios de este mes de enero sufrieron otro ataque con una bomba incendiaria de fabricación casera.