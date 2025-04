Elías Soso fue distinguido por el Movimiento Industrial Misionero

Elías Soso Asociacion Empresaria (1).png Sebastián Suárez Meccia / La Capital

A su vez, resaltó “los valores de esfuerzo, visión y solidaridad” del empresario de 87 años, con un legado que “trasciende lo empresarial para convertirse en un ejemplo de liderazgo comunitario”. Según destacaron al homenajear a Soso, el reconocimiento también “simboliza la valorización de quienes han sabido construir puentes entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil”.

Por otro lado, Repetto indicó: “Elías es reconocido como un maestro nuestro. Lo conozco desde el tiempo anterior a la formación de la Conae. Hemos tenido épocas muy dulces y muy bravas. Gracias por recibirnos en tu casa. Como dice Elías, creo que hay que reconstruir el tejido social-empresario y la Argentina”.

La emoción y agradecimiento de Elías Soso

“Quiero agradecerles. Este presente para mí tiene un valor extraordinario. A pesar de que uno recibe siempre, yo me siento como una especie del rey del mundo, nunca imaginé que iba a tener este tipo de respuesta de mi gente, por los trabajos que uno hizo. Me están pagando por haber hecho yo lo que tanto a mí me gustaba”, comenzó Soso durante su discurso.

En tanto, el destacado referente empresarial rosarino continuó: “Soy partidario del trabajo y de la producción. No haber traicionado esos principios en ningún momento de mi vida, a pesar de todas las desgracias que tuvimos en políticas económicas de la Argentina, me ha dado la certeza de que estuve en el camino cierto”.

“Te diría que esto supera largamente lo que yo creí que me merecía. Ojalá que los chicos de nuestra juventud también se dediquen a estudiar los problemas nacionales y que la Argentina recupere el camino del trabajo y del progreso, para que no sea un país dominado y trabajado para las necesidades de un determinado grupo”, remarcó Elías con respecto a la actualidad, y concluyó: “No tiene precio este gesto, me hace sentir emocionado en serio”.

La historia de Elías Soso

Desde hace más de un siglo que la familia Soso llegó desde medio Oriente a la ciudad de Rosario y comenzó con un extenso legado empresarial. “Yo trabajaba con mi papá desde los 10 años, él vino de Siria en 1921, hace más de 100 años que estamos. Trabajamos en la calle, teníamos un negocio y después se hizo el de la calle Dorrego y San Luis como mayoristas. La familia Soso se fue agrandando y creciendo profesionalmente”, detalló Elías.

El local de su familia dio sus primeros pasos entre 1923 y 1924, pero se mantiene vigente hasta la actualidad. “Después la familia fue haciendo cada uno negocios propios. Cada uno tenía un puntito en la ciudad”, aseguró.

Mientras los negocios familiares comenzaban a extenderse por los distintos puntos de la ciudad, el reconocido referente empresarial dio sus primeros pasos en otro camino: “Empecé a trabajar, lo hice en la Federación Agraria, y de ahí me iba al Superior de Comercio a la noche, que me recibí en el Bachiller. Hice unas cuantas materias de Derecho y participé del grupo que trajo la Escuela de Derecho a Rosario”.

No obstante, su destino estaba marcado por el lado empresarial y dirigencial, con un largo recorrido que lo llevó a estar 30 años al frente de la Asociación Empresaria de Rosario. “La vida me ha dado de todo siempre. A pesar de mis problemas y de mis doce operaciones. Si naciera de nuevo quisiera hacer la misma vida que hice. Pasé la vida con alegría, sigo trabajando y yendo todos los días al negocio”, sostuvo.

Tras haber dejado el mandato de la AER y retirarse del trabajo dirigencial, confesó que “ya había llegado el momento” de irse, pero que era reelegido constantemente hasta que pensó que “ya no tenía más para dar”. De igual manera, aclaró que “nunca dejó del todo”, sino que “siempre” siguió presente y mantuvo su aporte al negocio familiar, que en actualmente maneja uno de sus hijos.