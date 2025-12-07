Elecciones en el Colegio de Abogados: Molina apuesta por la continuidad de un modelo eficaz

El candidato a presidente de la entidad por el frente Consenso Gremial cuenta con el respaldo del actual titular Lucas Galdeano

El candidato a presidente y representante del oficialismo en el Colegio de Abogados de Rosario por el frente Consenso Gremial, Alejo Molina, aseguró que la clave será continuar con el modelo de gestión encabezado por el actual titular, Lucas Galdeano, durante los próximos dos años. Sostuvo que la prioridad será defender y jerarquizar la actividad de los profesionales y seguir construyendo una profesión más cercana a la gente. Los desafíos serán tender puentes de consenso y diálogo con los poderes del Estado en un contexto de permanentes cambios y avances tecnológicos complejos para los letrados.

Los comicios en la entidad se llevarán a cabo el próximo 12 de diciembre, de 8 a 13. Cerca de 9 mil profesionales están en condiciones de sufragar en los Tribunales provinciales y en Oroño al 1600 .

"Hicimos una muy buena gestión en estos últimos cuatro años . Hay que tener en cuenta que recibimos un Colegio deteriorado en todas sus aristas, aislado, sin acercamiento a los poderes del Estado. Por eso nuestro modelo aspira a tender puentes y sentarse a dialogar para enfrenar las situaciones. Hoy, esos resultados están a la vista por eso aceptamos el desafío", aseguró Molina en LT8 .

En ese sentido, expresó que el Colegio debe ser la herramienta para plantear cuestiones respecto a las decisiones que luego toman los poderes del Estado y el Consejo de la Magistratura. "Se requiere un Colegio con firmeza y en eso es lo que viene trabajando Lucas Galdeano (actual presidente por segundo mandato consecutivo) para recuperar la centralidad del organismo", apuntó.

Respecto a la articulación con los poderes del Estado, resaltó: "Hicimos un esfuerzo muy grande para sentarnos a la mesa y ser escuchados".

Con vistas a las metas propuestas, aseguró que el primer desafío que tienen previsto es seguir con la línea que lleva adelante el oficialismo a la hora de acompañar a los colegas.

Propuso jerarquizar la profesión y brindar herramientas para que el abogado pueda vivir de ella. "Hoy es realmente difícil vivir de esta profesión, por eso el Colegio tiene que encontrarle una solución a ese problema, sumado a los cambios que se intentaron realizar como las sucesiones, divorcios, ley de contratos de trabajo, régimen impositivo, entre otros, por eso ahí también tiene que estar la abogacía para garantizar el respeto al estado de derecho", argumentó.

En eso también señaló que la reforma de la Constitución de Santa Fe obliga a la política a replantear una nueva forma de organizar la Justicia y ese es un gran desafío que tenemos en el Colegio, con un sistema de Justicia más cercano a la gente y capaz de resolver problemas que se requieren.

Una a puesta a la continuidad

Por su parte, el actual presidente, Lucas Galdeano, sostuvo que dos años "no son suficientes" porque el Colegio y la actividad profesional tienen una complejidad que tarda en materializarse.

"En el caso nuestro ya llevamos cuatro años en la gestión, por eso creemos que fue suficiente para imprimir una impronta y alcanzar los objetivos generales de la institución que queríamos, focalizada en el diálogo", repasó a la hora de respaldar a Molina, quien viene a garantizar la continuidad de ese modelo de gestión en el Colegio de Abogados.

"El Colegio no toma decisiones en materia de Justicia, sino que se beneficia o se perjudica de acuerdo a las decisiones que toman los poderes públicos del Estado, por eso la relación es vital e indispensable para que esas decisiones nos beneficien y mejoren. Entendemos que en estos cuatro años se alcanzó gran parte de los objetivos que buscábamos", resaltó.

También dijo que el colegio está saneado institucional y económicamente, después de haber atravesado inconvenientes patrimoniales y otros conflictos. "Por eso la propuesta que tenemos con Alejo (Molina) es darle continuidad y aplicarle un desarrollo renovado. Las nuevas caras nos dejan muy satisfechos por las ganas que tiene cada colega en participar, ya que es una actividad que lleva mucho tiempo, sin sueldo y sin salarios, por eso una renovación siempre es sana", concluyó.