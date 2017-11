El último viaje a Ezeiza junto a Ariel Erlij

El ex presidente de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), Lisandro Cristiá, contó ayer en Facebook cómo se convirtió en involuntario testigo de "los últimos momentos en la ciudad" de Ariel Erlij, uno de los muertos en el atentado de Nueva York, al que conocía desde hacía 30 años y con quien compartió el vuelo al aeropuerto de Ezeiza el último sábado.

Cristiá compartió con Erlij el vuelo de Aerolíneas Argentinas que el sábado, a las 18.30, los llevó desde Rosario a Ezeiza.

"Hasta ayer no conocía su nombre. Era amigo de amigos. Lo había cruzado mil veces en 30 años. En el Poli, en el Gigante.en la isla, en eventos empresariales", comienza el posteo.

"Vi sus últimos momentos en la ciudad y enterarme después de lo que pasó me dejó muy conmovido, anoche sentí ganas de escribirlo en mi perfil de Facebook", remarcó.

Cristiá también fue alumno del Politécnico y conocía a Erlij de la escuela, aunque se recibió un año después, con la promoción 1988.

"Lo había visto y me lo había cruzado toda la vida, pero no nos saludábamos porque nunca nos habían presentado", recordó.

"Cuando hicimos la fila para presentar la tarjeta de embarque, una vez más se paró delante mío. Se me ocurrió pensar que debía ser la persona que más conocía de vista sin saber su nombre", puso en Facebook.

Y agregó: "Me culpé por la timidez que me impedía saludarlo pese a conocerlo tanto. Me consoló pensar que a él le pasaría lo mismo. Y reflexioné que si algún día nos encontrábamos en otro país nos pondríamos a hablar de la cantidad de amigos en común y de espacios sociales, deportivos y educativos en los que nuestras vidas habían coincidido en estos años".

"Ayer me enteré de que se llamaba Ariel Erlij y le decían la Momia. Y que era muy amigo de Maxi, Lalo y varios más", escribió tras enterarse del atentado.

"Ayer me di cuenta -continuó- de que había sido testigo de sus últimos minutos en Rosario. Ciudad que amaba y lo despidió para siempre con este increíble atardecer", dijo y posteó una foto del mismo.

Al enterarse de la noticia revalorizó ese último encuentro con Erlij, al que en su posteo menciona como "el eterno conocido-desconocido".

"Me movilizó más que si no lo hubiese cruzado, sentí ganas de compartirlo dentro de la tristeza que tengo", explicó.