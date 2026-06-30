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Un jugador de Suecia se infiltró en el banderazo de Argentina en Dallas durante su día libre

En pleno Mundial, un defensor sueco aprovechó para conocer de ser la pasión de los hinchas albicelestes que se reunieron en Estados Unidos

30 de junio 2026 · 15:31hs
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Elliot Stroud

AP

Elliot Stroud, jugador de Suecia, estuvo presente en el banderazo de Argentina.

El Mundial genera todo tipo de emociones para los fanáticos de todo el mundo que, cada cuatro años, se reúnen para celebrar la fiesta más grande del fútbol, el escenario más grande que un futbolista puede vivir. En ese marco, con la pasión que caracteriza a los hinchas argentinos, un jugador de Suecia dijo presente en el banderazo albiceleste.

El periodista Javier Lanza acudió al banderazo que organizaron los hinchas de la selección argentina en Dallas, sede de los últimos dos partidos del equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos, y se cruzó con Elliot Stroud, defensor del conjunto sueco que fue titular ante Japón y sumó minutos desde el banco ante Túnez y Países Bajos.

El lateral izquierdo de Mjällby AIF de la liga sueca tuvo un día libre tras el empate 1-1 con el conjunto nipón en el estadio de Dallas y se acercó a la reunión de los albicelestes para vivir en primera persona la pasión de los argentinos.

El defensor sueco fue titular en el empate 1-1 con Japón.

El defensor sueco fue titular en el empate 1-1 con Japón.

La pasión por Argentina

“Estoy acá viendo a todos los hinchas argentinos con mi familia, disfrutando la Copa del Mundo”, aseguró Stroud en el video compartido por Lanza a través de sus redes sociales.

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En tanto, Stroud confesó: “Es la primera vez que veo hinchas argentinos, me gustan mucho. Sé que son muy apasionados y que aman el fútbol, por supuesto. Y claro que tienen a Lionel Messi que es el mejor jugador del mundo. Es increíble, no sé cómo describirlo. Es realmente maravilloso”.

La Copa del Mundo, el escenario más grande

El periodista albiceleste le consultó al defensor sueco sobre sus emociones por disputar un Mundial, a lo que respondió: “Es un sentimiento increíble, por supuesto. Es un sueño hecho realidad, yo creo que para cualquier chico que tiene el sueño de jugar al fútbol. Es lo más grande poder hacerlo con tu país. Soy un privilegiado”.

Stroud aclaró que juega en “una liga no tan importante”, por lo que en esta Copa del Mundo puede compartir con “jugadores de mucha más calidad” y destacó: “Los he visto en los partidos y creo que es una experiencia increíble”.

“Es una sensación increíble, de eso se trata. Alegría, pasión y simplemente crear recuerdos con tu país”, expresó el defensor que, en la previa al duelo de 16avos de final de su equipo, anticipó: “Tenemos un buen presentimiento. Francia es un buen equipo, pero confío en nuestro estilo de juego, tenemos varios jugadores de calidad al frente que pueden lastimarlos, así que creo que tenemos buenas chances”.

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