Un avión militar ruso se estrelló en Siberia y hay 19 muertos Los hallazgos preliminares apuntaban a una falla técnica y la investigación quedó a cargo de una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas 17 de noviembre 2026 · 22:26hs

Un avión de transporte militar ruso se estrelló este martes en el oeste de Siberia, lo que causó la muerte de las 19 personas que viajaban a bordo, según precisó el Ministerio de Defensa. Los hallazgos preliminares apuntaban a una falla del equipo.

La aeronave Antonov An-12 cayó en una zona despoblada cerca de la ciudad de Kémerovo, a unos 3.000 kilómetros al este de Moscú. Expertos de la fuerza aérea investigaban la causa del accidente. El An-12 suele tener una tripulación de seis personas.

El gobernador de Kémerovo, Ilya Serdyuk, señaló que el avión se estrelló cerca de la aldea de Yagunovo, que está próxima al aeropuerto de Kémerovo, y añadió que los socorristas sofocaron un incendio en el lugar del siniestro.

El Comité de Investigación, el principal organismo del país para investigaciones penales, abrió una pesquisa sobre posibles violaciones de las normas de seguridad aérea, una práctica habitual tras los accidentes.

El An-12, fabricado por Antonov, es un avión de transporte de cuatro motores construido en la era soviética, que está en servicio desde finales de la década de 1950. Se hicieron más de mil y algunos aún siguen operando en Rusia y en la Fuerzas Aérea de otros países de África y Asia, principalmente. También existen operadores civiles y de carga en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, México y Tailandia.