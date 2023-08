La semana arrancó bien fría, pero las máximas se irán recuperando de a poco

Por su parte, Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, aportó sus datos para ver cómo viene este semana. “Este lunes tenemos sensación térmica producto del viento del este. Ese mismo viento hará que de a ratos aparezca un poco más de nubosidad y que no tengamos una tarde cieno por ciento despejada. Será una jornada de no más de 16 y 17 grados de máxima y fundamentalmente ventosa, no será con ráfagas, pero durante la mañana el viento se hará sentir”, expresó.