El frío dará una pequeña tregua en un arranque de junio con cielo cubierto

Cielo nublado en el arranque de junio. El invierno meteorológico comienza con un día que no será tan frío como los dos anteriores.

Arranca junio, según los especialistas hoy se inicia el invierno meteorológico, con una jornada que se presenta con cielo cubierto y que por el momento no parece tan fría como las dos últimas. Cuando eran cerca de las 6.30, la temperatura en el área metropolitana de Rosario estaba en casi siete grados, la humedad era del 78 por ciento y la presión atmosférica era de 1.018 hectopascales.

El viento soplaba suave del este a 5 kilómetros por hora y eso contribuía a que no se sienta tanto frío, y la visibilidad estaba reducida a 12 kilómetros. Para el resto del día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cielo mayormente nublado, no se menciona la posibilidad de lluvia y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló que este miércoles Rosario y la región se presentan con una mañana con frío, pero con menos sensación térmica, con temperaturas por encima de cero, producto de que durante toda la noche hubo nubosidad y eso permitió que la temperatura mínima no sea tan baja durante la jornada. Si bien puede descender un poco más, la mínima no será negativa y que permanecerá así durante gran parte de la mañana para tratar de llegar a los 13 ó 14 grados. Hay que tener en cuenta que tendremos nubosidad y por lo tanto la máxima no ascenderá demasiado".

"El viento del sector este nos acompañará durante todo el día, aportando nubosidad que no se hará sentir tanto frío porque no es del sector sur. Y durante el día podríamos tener alguna chance de lluvia aisladas. Serían chaparrones de frío por el ingreso de aire que siempre se va renovando. No será algo importante, sino será una especie de lloviznas que puedan aparecer en algunos sectores", agregó.

Para el resto de la semana, Balchunas anticipó que seguirán las mañanas frías, pero sin temperaturas bajo cero, sino superiores a los 2 ó 3 grados. "Las máximas seguirán bajas, pero a partir del jueves a la tarde o primeras horas del viernes podríamos ingresar a un período en el que las máximas podrían empezar a ceder un poco. Entonces entre el viernes y el fin de semana, las máximas podrían ubicarse entre 16 y hasta 18 grados, con tardes un poco más agradables, pero siempre acompañadas por viento noreste-este y con nubosidad".