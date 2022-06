El precio del gasoil pone en jaque la ejecución de las obras públicas viales

Mientras la provincia anunciaba que en el territorio santafesino ya no quedan cortes de ruta en el marco de la protesta que sostienen los transportistas por la escasez de gasoil y de otros insumos, uno de los sectores que viene planteando con fuerza el impacto que el conflicto tiene en el día a día es el de la construcción , más específicamente quienes ejecutan obras viales . Y más aún, señalan que el incremento de los costos ya está paralizando obras viales.

"Los incrementos son tan grandes que hacen inviable la ejecución de los trabajos", señalaron integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción . Quienes conocen de cerca el negocio, indicaron que la escasez genera que el precio mayorista de los tanques de 30 mil litros para alimentar máquinas y fletes se esté pagando por estos días hasta 200 pesos cuando el precio minorista en las estaciones de servicio "no supera los 130 pesos", señalaron.

Ya en el marco general de la protesta que mantuvo en vilo a cualquiera que tuviera que circular por las rutas del país en las últimas horas, los dirigentes de la construcción no ocultaron la "preocupación" que generaba que la situación se extendiera en los próximos días.

Aunque afirmaban que "por ahora" no había faltantes ni demoras en la entrega de materiales y que el stock de los corralones "aguantaba", estaban alerta y atentos a lo que pudiera suceder.

Sin embargo, sí señalaron las dificultades específicas que ya atraviesa el sector de empresas que ejecutan obras viales por varias razones: las maquinarias de gran porte que se utilizan para los trabajos consumen grandes cantidades de combustible y permanecen operativas durante muchas horas en forma continuada, pero además entre los insumos se cuentan de a varios los que son derivados del petróleo.

Incrementos y obras inviables

"Lo estamos pagando cualquier cosa", dicen los empresarios que ejecutan ese tipo de obras. Aclaran que no son precios que avalen los clientes y más aún cuando se trata de "obra pública el Estado no reconoce subas en las redeterminaciones de precios", dicen.

Cuando dicen "cualquier cosa" se refieren al precio mayorista del gasoil que a ser de entre 180 y 200 pesos el litro para los que tienen que acceder a tanques de hasta 30 mil litros para abastecer maquinaria pesada, camiones y fletes, cuando en las estaciones de servicio la tarifa minorista no supera los 130 pesos.

"A eso se suma que muchos de los insumos que manejamos son derivados del petróleo", explicaron desde la cámara y enumeraron desde el cemento asfáltico, que es uno de los elementos principales en las rutas, hasta el fueloil que se utiliza para la realización de las mezclas.

Tanto es así que señalaron que, desde el inicio del año a esta parte el incremento de los costos en las obras que implican movimiento de suelo y carpeta asfáltica supera el 50 por ciento y alcanza hasta el 60 por ciento. "Es difícil determinar con precisión porque esa es una suma diaria de todos los días", indican.

Sin embargo, lo más grave -según dicen- es el desfasaje entre los costos reales que afrontan y el pago que hace cualquiera de los niveles del Estado que con quien se haya firmado la contratación de la obra.

"En la facturación de obras de abril o mayo empezamos a tener diferencias de entre un 20 y un 30 por ciento, lo que hace inviable la ejecución de las obras", afirman.

Así, no solo recalcan que el mecanismo de redeterminación de los precios tanto de comunas y municipios como de la provincia "toman indicadores de precios del combustible minorista" que no reflejan sus costos reales, sino que además afirman que "hay obras que se están parando porque las empresas van a pérdida y no resisten más".