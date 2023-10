El polideportivo ahora es "bien" de Argentino

Quizás si se mira a otras instituciones, en este caso deportivas, quede más claro: el vecino de Arroyito (Rosario Central) con sus predios en Granadero Baigorria, el de Cristalería y Arroyo Seco; y el del parque Independencia (Newell's Old Boys) con el de Bella Vista, hoy llamado Jorge B. Griffa, y el de Malvinas para el fútbol infantil, tienen su lugar de base formativa futbolística. Argentino lo posee en esos terrenos que tienen injerencia directa de los humildes barrios Parque Casas, El Churrasco, La Esperanza, Santa Teresita y, claro, Sarmiento (aunque muchos le dicen Sorrento): a solo 10 cuadras del estadio José Martín Olaeta, en Sorrento y Víctor Mercante.

"Como club tenemos un compromiso con el barrio y sus alrededores, ya que trabajamos mucho con la comunidad que lo representa. Esto es más que una firma para nosotros porque nos compromete a redoblar esfuerzos en nuestra tarea deportiva y social", dijo Mariatti.

Algo que reafirmaron dirigentes amigos de clubes de Buenos Aires que acompañaron en este grato momento a Argentino, entre ellos Matías Estorino (presidente del club Juventud Unida), Guillermo Penise (vicepresidente del club El Porvenir) y Aníbal Vargas (vicepresidente del club Deportivo Paraguayo).

En la reunión el candidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, recibió de regalo un banderín de Argentino que mostró con orgullo en cada fotografía y recordó las varias veces que estuvo sentado en las plateas del Olaeta (incluso con uno de sus hijos) y que le gustaría volver a ir. Incluso alguno se animó a anticipar que sería una buena oportunidad “cuando juguemos una nueva final de la Copa Santa Fe (buscará llegar a las semifinales) y si clasificamos a la Copa Argentina (debería ganar el torneo Clausura actual”.

No es solo fútbol

Si bien Argentino es sinónimo de fútbol, como fue fundado hace 111 años (el 15 de enero de 1912 como Embarcaderos, un par de años después fue Nacional y desde 1935 con su nombre actual), en un predio de más de 7 hectáreas puede desarrollar varias canchas (como es el proyecto) y tener espacios para disciplinas alternativas y servir de lugar de contención para vecinos y vecinas.

Histórica búsqueda con final feliz

Si bien el 1º de junio de 1995 se firmó el primer contrato oficial de alquiler con Ferrocarriles Argentinos (de la línea Belgrano, el ramal F1), por unas primeras 4,5 hectáreas del predio denominado Estación Sorrento, el club ocupaba en forma informal ese espacio para que las divisiones inferiores y el baby fútbol le dieran cabida a los chicos para que tomaran impulso deportivo.

“Me acuerdo cuando en 1989 iba a practicar en bicicleta hasta el predio, eran más árboles que canchas de fútbol. Decíamos que entrenábamos atrás de las canchitas de la Buena Vista, porque no tenía la entrada por Sorrento como ahora”, contó uno de los directivos salaítos que estuvo en la Casa Rosada. “Cómo luchó el Viejo Poy, quien consiguió los terrenos cuando despuntaba el vicio de entrenador de los pibes”, agregó. Y al charlar con Agustín, otro hincha y directivo (en ambos casos en ese orden, como pasa en estos clubes) también recordaban que “el relleno de las zonas bajas lo hizo Bonelli con camionadas de tierras conseguidas a principios de los años 90”.

Los años pasaban y siempre se habló de que Argentino sería "despojado". Que otros clubes, instituciones de diversas índoles, gobiernos, asentamientos, etc... le ganarían el lugar.

Por ello fue también importante que el 8 de noviembre de 2010 se suscribiera un nuevo contrato de alquiler con la ADIF (Administración de Infraestructura Ferroviaria) por 4 años y la superficie se había ampliado a 15,4 hectáreas (se sumaron casi 11 has. adyacentes que estaban usurpadas por terceros y sin uso. En aquella oportunidad se hizo un reconocimiento de deuda desde al año 1995 hasta esa fecha por u$s 53.335 (al valor de hoy serían $19.494.294) y un alquiler mensual de u$s 1.262 (hoy $461.490), tal un informe realizado por la institución.

En el ida y vuelta por la tenencia del predio, el 16 de noviembre de 2012 se le cedió 5,5 has a la Secretaría de Habitat de la Nación, y allí se construyó el barrio de las Madres de Plaza de Mayo. Eran tierras inundables, con suelo inutilizable para la práctica deportiva, y de allí se extrajo la tierra necesaria para levantar el terraplén ferroviario y se rellenó con “carbonilla” que se retiraba de las locomotoras a vapor, explicaron detalladamente desde el club, en una muestra de la importancia del lugar para pelear por este lugar que hoy le pertenece a Argentino.

Claro, no era sencilla la lucha por la posesión. La economía no era floreciente para el país, la ciudad ni el club. El 9 de noviembre de 2014 se venció el contrato de alquiler con una deuda de u$s 113.911 (hoy $41.634.470). Casi un año después, el 28 de octubre de 2015 se cedieron otras 2,2 has. mediante un convenio con la Municipalidad de Rosario, a cambio de la realización de obras estimadas en u$s 500.000 (hoy $182.750.000).

A todo esto, se le deben sumar otras duras peleas, con y sin firmas, con y sin números con signos monetarios. Como la que hicieron entre hinchas, deportistas, directivos y vecinos del barrio, que lograron parar las topadoras escoltadas por la policía que había enviado la intendencia que comandaba Mónica Fein para terminar con las canchas del club.

Hubo acuerdo y promesas incumplidas tras aquella cesión de 2,2 has a favor de la Municipalidad. Hubo proyectos claros de parte de Argentino. Hubo trabajo y sostenimiento de que el lugar tenía, y tiene, un destino de club deportivo en ese terreno. Aunque siempre la seguridad, de y en el predio, fue un tema candente.

Proyecto en marcha

El acuerdo con el municipio, por obras que ya deberían estar concluidas en 2016 (no sucedió) fue con una planificación pormenorizada dispuesta por la dirigencia del club y que sigue vigente con:

4 canchas de fútbol reglamentarias con riego, cerco, iluminación y accesorios, con sus correspondientes vestuarios (local, visitantes y árbitros, masculinos y femeninos).

3 canchas para fútbol infantil.

1 pórtico de acceso.

iluminación de todo el perímetro.

árboles para forestación.

playón multideportivo (futsal, vóley, básquet, etc.).

circuito aeróbico.

Hoy el presente marca que el 27 de septiembre de 2023 quedará en los anales del club Argentino la firma a nivel nacional de la tenencia indefinida de 7,7 hectáreas (77.366,87 metros cuadrados) en las que están proyectadas obras, mientras en lo estrictamente futbolístico el equipo de fútbol superior está en el primer puesto del torneo, peleando por ganar el Clausura para clasificar a la Copa Argentina 2024, e ilusionado por repetir el título de campeón de la Copa Santa Fe del año pasado.