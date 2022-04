El paro de transporte se levantó al mediodía pero los colectivos tardaron en aparecer

La UTA Rosario había decretado un paro para martes y miércoles. Este mediodía organizó un gran acto en el histórico paseo de Santa Fe y Dorrego, frente a la delegación local de Gobernación. El motivo de la protesta: pedir que los choferes del interior del país tengan las mismas condiciones salariales que sus compañeros del área metropolitana de Rosario.

"Tenemos esperanza de que el jueves se pueda hacer una reunión para ir destrabando esta situación, con sumas para ir cerrando la paritaria en tramos por la inflación que tenemos. En ese encuentro estarán funcionarios de Trabajo, compañeros del Consejo Directivo Nacional y delegados de UTA de todo el país", dijo Copello.

Unos minutos antes de conocerse el acatamiento de la conciliación obligatoria, Copello dijo que la concentración que se llevaba adelante en el Paseo del Siglo demostraba "el descontento de los colectiveros, y que en todo el país no se permitirán que haya trabajadores de primera y de segunda".

colectiveros01.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Micrófono en mano, Copello afirmó: “El incremento salarial se lo pedimos a los empresarios. No somos gestionadores de subsidios. Si los aportes nacionales y provinciales no alcanzan, también serán oídos nuestros reclamos. Pero no vamos a permitir que para nuestros compañeros de Buenos Aires se hagan acuerdos con sumas no remunerativas y con porcentajes para lograr un sueldo que medianamente nos permita vivir y a nosotros no nos incluyan, y pelearle a la inflación, eso que nos corroe todos los días. Nuestros salarios apenas alcanzan para vivir. Desde enero estamos planteando esto y desde enero no nos escuchan”.