El no-lugar de La Redonda: quieren mudar la Unidad Penal 3 y definen qué hacer con el predio

Que lluevan las ideas

La idea de quitar la prisión de su histórico emplazamiento no es nueva ni carece de pocos intentos. Legisladores y concejales tuvieron la voluntad de pensar qué hacer con esas tierras, con enfoques diferentes pero sin resultados que se materializaran.

En 2012, el entonces diputado provincial por la Unión Cívica Radical Julián Galdeano buscó el traslado de la unidad penitenciaria con el objetivo de mejorar la situación carcelaria, además de mejorar la calidad de vida del barrio.

>> Leer más: La UCR propone trasladar la cárcel de encausados para un proyecto urbanístico

En ese entonces, el radical proponía construir una nueva cárcel que replicara la capacidad de contención de reos, mientras que lo que se buscaba era licitar esas tierras para emprendimientos inmobiliarios y gastronómicos. La decisión de dónde ubicar a la nueva prisión debería ser tomada por el Ministerio de Seguridad, entonces ocupado por Marcos Escajadillo.

Otra iniciativa fue la presentada por los ediles de Ciudad Futura en junio de 2019, donde se planteó un concurso de ideas para la generación de un parque público de viviendas en alquiler, el cual se jactaba de que, utilizando sólo la mitad de las tierras para edificar podían construirse cerca de 300 viviendas, dejando una buena parcela disponible para espacios públicos.

u3.jpg La vieja Unidad 3 de Rosario fue escenario de escapes desde los techos por presos que usaron sogas para descolgarse.

"El proyecto busca como primera medida proteger la tierra pública y no rematarla al mercado como se propone desde el gobierno provincial. Y desde ahí construir el primer Parque Público de Vivienda en Alquiler, una modalidad que se utiliza en distintas partes del mundo, donde el Estado construye no para dar en propiedad, como en el caso de la ‘vivienda social’, sino que se pone en alquiler, en una política dirigida sobre todo a los sectores medios", explicó Caren Tepp. No obstante, el proyecto no prosperó.

El concejal Fabrizio Fiatti y el entonces edil Pablo Javkin ingresaron una iniciativa propia en 2018 que buscaba realizar una convocatoria una vez que la provincia determinara el traslado de la cárcel y discutir qué proyectos y con qué finalidad se iban a realizar en los terrenos de dicha manzana. El proyecto perdió estado parlamentario en 2020 y fue retomado por los concejales oficialistas a finales de mayo de este año.

>> Leer más: Ingenio y audacia, la historia de fugas de las cárceles en la provincia de Santa Fe

El ex edil por Juntos por el Cambio, Roy López Molina, reclamó el cierre definitivo de la Unidad Penitenciaria 3 y le pidió al Ejecutivo municipal que enviara una propuesta para iniciar un debate público sobre el futuro del predio. Esto fue en 2020, luego de que una gresca entre los internos fuera contenida por efectivos del Servicio Penitenciario provincial utilizando disparos con balas de goma.

Finalmente, durante su gestión como gobernador, Miguel Lifschitz dio inicio a las obras para la construcción de un polo carcelario que sustituyera a La Redonda en 27 de Febrero al 7800. Sin embargo, la acción no fue acompañada durante el gobierno de Omar Perotti y las obras quedaron frenadas.

Federico Lifschitz busca levantar el guante de su padre para retomar esta iniciativa, pero la pregunta subyace: una vez desterrada la Unidad Penitenciaria ¿qué se va a hacer con esos terrenos?