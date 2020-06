Rosario cambió su tradicional esquema de "picos" de demanda de colectivos por un movimiento bastante uniforme entre las 7 y las 19, con una frecuencia que disminuyó y se adaptó a la pandemia.

Si antes del 20 de marzo había alta demanda a las 7, 12 y 19, ahora el transporte debe adaptarse y ser flexible a los nuevos cambios. Los corredores universitarios se desdibujaron al igual que los recorridos que pasan por las escuelas.

La demanda está orientada hacia los centros de salud, hacia el centro de la ciudad en la zona bancaria y los hospitales. Sin embargo, hubo más de 100 mil viajes durante la última semana, lo que expresa un aumento.

"Hay mucho reclamo mediático, pero no en los datos reales en el 147, pero consideramos oportuno e importante que la gente nos reclame", indicó la titular del Ente de la Movilidad, Eva Jokanovich, para agregar: "El monitoreo en la calle no nos muestra que la unidades estén rebalsadas. A veces 5 pasajeros arriba de un colectivo no quiere decir que esté sobrecargado".