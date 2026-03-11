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Concejo: ciclistas rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular

Un proyecto impulsa la remoción del tramo entre Buenos Aires y Corrientes. Desde Rosario en Bici sostienen que la congestión es por el estacionamiento indebido

11 de marzo 2026 · 10:13hs
La ciclovía de calle Rioja

La ciclovía de calle Rioja, en el centro del debate.

La comisión de Obras Públicas del Concejo recibió este martes a integrantes de la Asociación Civil STS y Rosario en Bici, para analizar la iniciativa que propone revisar y eliminar la ciclovía de calle Rioja, en el tramo entre Buenos Aires y Corrientes. La propuesta, impulsada por la concejala Anahí Schibelbein (Unidos), apunta a la congestión de tránsito en ese sector producto de la estrechez de la calle.

Según Schibelbein, la iniciativa busca recuperar la fluidez en el macrocentro, especialmente en el horario de 8 a 18. "En arterias angostas como calle Rioja, la presencia de un carril exclusivo para bicicletas no sólo favorece la ralentización del tráfico, sino además la invasión diaria de dicho carril por parte de automovilistas y motociclistas, lo que pone en riesgo la integridad física de los ciclistas", explicó la edila ante la comisión de Obras Públicas.

La edila explicó que esa zona se caracteriza por una fuerte actividad comercial, especialmente de grandes artículos del hogar, lo que genera un flujo constante de camiones que realizan tareas de carga y descarga, muchas veces bloqueando el paso de las bicicletas por la falta de dársenas adecuadas.

En defensa de la ciclovía

En contrapartida, integrantes de la Asociación Civil STS y Rosario en Bici fueron recibidos en audiencia para manifestar su postura. Yamila Riego, referente de la organización, dialogó con LT8 y fue contundente: "Es necesario revisar las ciclovías y todo el sistema de movilidad de la ciudad, pero eliminar la ciclovía sería dar un paso atrás en términos de seguridad vial. La congestión cero en el centro de una gran ciudad no existe, y atribuirla a la ciclovía es una falacia".

Para la activista, el problema no es el carril en sí, sino la falta de control sobre las infracciones. "El caos se genera por las personas que estacionan donde está prohibido y por la falta de fiscalización de las dársenas de carga y descarga", señaló Riego.

Además, recordaró que el diseño de calles angostas tiene como objetivo reducir la velocidad de los vehículos motorizados a 25 o 30 km/h, favoreciendo una "zona calma" que el proyecto de eliminación ignoraría.

Embed - PROPUESTA PARA ELIMINAR LA CICLOVÍA DE CALLE RIOJA - YAMILA RIEGO

Alternativas sobre la mesa

Si bien están de acuerdo con la necesidad de revisar el sistema de ciclovías, desde STS Rosario y Rosario en Bici propusieron soluciones alternativas, como la colocación de separadores físicos para impedir que autos y motos invadan el carril, una fiscalización estricta para aumentar el control municipal sobre el estacionamiento indebido, y completar la red con el tramo entre Corrientes y Oroño, ya que a su entender le quita eficiencia al sistema actual.

La comisión de Obras Públicas, presidida por Sabrina Prence, acordó solicitar informes estadísticos sobre siniestralidad y uso de dicho tramo antes de emitir un dictamen.

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