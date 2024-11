El hermano de una víctima de Salta 2141 fue quien detectó la fuga de gas en la zona del Madre Cabrini

Cinco apps de taxis y tres de remises se inscribieron en el registro municipal: Uber no lo hizo

La angustia de Gianángelo era palpable en sus palabras. Incrédulo ante la situación que le tocaba vivir, tras detectar la presencia de gas en el ambiente denunció la falta de un sistema de emergencia y contó que entre los propios vecinos se evacuaron yendo “piso por piso” para alertar la situación. “No tienen un plan, no saben dónde pasa el caño”, señaló.

Mientras tanto, vecinos del lugar y otros edificios aledaños se amontonaban en la Plaza López, entre ellos el exintendente Horacio Uzandizaga, quien bajó siete pisos por escalera a pesar de sus problemas de movilidad.

La desesperante situación le trajo a Adrián los peores recuerdos. “Como digo siempre, no cambió nada después de calle Salta, no aprendió nada Litoral Gas. Están martillando un caño como hace once años, tardando casi tres horas”, fustigó rodeado de sus vecinos y alumnos del Madre Cabrini. Ante esta situación recordó que su hermana Débora falleció asfixiada por la presencia de gas en su departamento.

“Alguien tiene que castigar a esta empresa. Encima ahora se echan la culpa entre Litoral Gas y la EPE y no se resuelve el tema. Más de una hora trabajando y no resuelven el problema”, concluyó muy molesto Gianángelo, quien recordó que es la segunda fuga en un edificio de la zona en poco tiempo.

Evacuaron el colegio Madre Cabrini

La comunidad educativa del colegio Madre Cabrini definió una autoevacuación, al igual que los vecinos, por la fuga de gas en el edificio de Buenos Aires al 1700. De manera preventiva y mientras trabaja Litoral Gas y la EPE, estudiantes y docentes permanecieron en la Plaza López aunque luego pudieron ingresar al establecimiento.

El fuerte olor a gas se sintió en el momento del ingreso de los alumnos del turno mañana a la institución, por lo que fue una mañana tensa y atípica para maestros y estudiantes. Cabe recordar que en el edificio funcionan un jardín, una primaria, una secundaria y una escuela especial, que tienen horarios de ingreso escalonados.

El colegio suele realizar simulacros. De hecho, muchos alumnos no se enteraron de la situación y creyeron que se trataba simplemente de otro ejercicio de práctica.

Lógicamente, los grupos de Whatsapp de padres y madres de alumnos de Madre Cabrini estaban al rojo vivo esta mañana. Allí se compartía el minuto a minuto de lo que iba ocurriendo y se intercalaban los textos con imágenes y videos que mostraban a los chicos en la plaza.

La explicación de Litoral Gas

Andrés Romagnoli, de Litoral Gas, dio precisiones sobre lo ocurrido en diálogo con LT8. "Tuvimos un llamado temprano vinculado con olor a gas, justo en el horario de ingreso de chicos", contó. "Al llegar vimos que colegio había cortado el tránsito y evacuado, no fue pedido nuestro, entendemos que prefirieron hacerlo", aclaró.

Operarios de la empresa "empezaron a hacer las aperturas en la vereda" de Buenos Aires al 1700, donde se registra la pérdida. En principio, según Romagnoli, se trataría de "un contacto entre un cable de la EPE, que pasa cerca del caño de gas, que habría perforado algún caño". Detalló que "se está trabajando en conjunto" con la EPE y llevó tranquilidad a la comunidad educativa del colegio Madre Cabrini y también a los vecinos de la zona: "No hay riesgo", enfatizó. "La fuga está al exterior, no se acumula en espacio cerrado", amplió.

Consultado sobre este tipo de episodios, el representante de Litoral Gas analizó que "pueden suceder por un corto o un trabajo que se hace en las veredas, en este caso no hubo intervención humana, parece que fue un cortocircuito que afectó un caño". Estimó que cerca de las 11 podría estar solucionado.