El emotivo reencuentro del joven y el cartonero que se hicieron virales

Y este jueves a la noche se volvieron a ver. Gastón contó que "la semana pasada me propusieron que nos volvamos a ver. Me llamó mucha gente que quería ayudar y no sabía cómo hacerlo".

encuentro.jpg

Juan contó cómo fue el día que se conocieron: "Estaba descalzó. Me había pelado los talones. Empecé a caminar bajo la lluvia y él (por Juan) me encontró. Y la nena estaba filmado todo. Me tocó a mí, estoy agradecido".

También contó que es cartonero, junta aluminio y que a veces hace chancas de pintura o albañilería. Y dio algunos detalles, como que es oriundo de Villa Ocampo (ciudad del norte de la provincia de Santa Fe), está en pareja con una mujer de Goya y que tiene hijos.

"A mis hijos hace seis años que no los veo. No los llamó por teléfono ni nada por el estilo. Los extraño un montón, pero va a llegar el momento en el que Dios me los va a presentar. Mi vida fue bastante dura. Fui mal hombre. Engañé a mi señora. Y como no quería tener problemas, decidí borrarme. Les dejé una carta y regale a mis hijos lo que tenía", aseveró en diálogo con Telefe Rosario a modo de resumen sobre cómo termino viviendo en situación de calle en Rosario.

Juan cuenta su historia gracias a las zapatillas que le regaló Gastón. Pero ya no las tiene. Según contó porque le prestó el carro a un amigo y lo "tomó prestado. En el carro estaban las zapatillas, mi celular y un montón de cosas".

Por último, manifestó que "lo único que necesito es trabajo. nada más. Tener un carro o un trabajo de albañilería o panadería".