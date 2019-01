El conductor que atropelló a la chica es un joven y mañana se presenta en Fiscalía

El muchacho que atropelló a una joven de 24 años que se trasladaba en bicicleta por Sarmiento al 3000 se presentará mañana ante la Justicia, Así lo confirmó en diálogo con La Capital su abogada, Jimena Temperini, quien contó la versión de su cliente sobre el hecho que tuvo lugar en la mañana del pasado 1º de enero y por el cual Marianela Ojeda sufrió serias lesiones y deberá permanecer en reposo por 3 meses. Aseguró que "no hubo abandono de persona" y enfatizó que su cliente "no estaba alcoholizado" mientras conducía.

Ante la consulta de qué tipo de presentación realizará su clienta mañana, Temperini contestó: "Ninguna. El todavía no es parte de la causa. No se lo notifico de nada".

Luego de recibir el alta médica en el Heca, Marianela contó que "en momentos en que andaba en mi bicicleta color negra, tipo playera, fui embestida por un auto. Pero es lo único que sé. No recuerdo mucho más", contó Marianela a este diario.

Y además agregó: "No recuerdo nada de lo que me pasó. Me desperté en la ambulancia por unos momentos, pero nada más. Me dormí rápidamente en la ambulancia. Yo iba muy lento en la bici pero no recuerdo nada del accidente. Por eso necesito la ayuda de testigos".