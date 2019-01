Una joven cordobesa de 24 años que estaba de paseo por la ciudad fue atropellada en la zona sur cuando circulaba en bicicleta. El automovilista que la embistió se dio a la fuga y la dejó tirada en la calle con múltiples heridas.





El episodio se produjo el 1º de enero pero trascendió ayer. Marianela Ojeda tiene 24 años, vive en Córdoba y estaba de paso por la ciudad antes de viajar a Paraguay para visitar a su hermano. Fue atropellada cuando se trasladaba en bicicleta a la altura de Sarmiento al 3000.

El accidente le provocó serias lesiones y ahora intenta recuperarse, lejos de los suyos, mientras espera encontrar testigos o un aporte de la Justicia para poder esclarecer este episodio.

"Tengo muchísima impotencia y bronca porque no puedo acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo. Sabemos que hay una cámara una cuadra antes, y otra una después de donde me atropellaron", le aseguró Ojeda a La Capital.

Hoy está en la casa de una amiga acompañada de su madre, que viajó de urgencia tras el accidente. Estuvo internada dos días en el Heca y confió que se siente "atrapada en Rosario. Nadie se está moviendo para esclarecer el hecho. Me dicen que para acceder a las imágenes de las cámaras hay que hacer un pedido especial por la feria judicial. Las tiene que pedir Fiscalía. Por eso me siento atrapada en Rosario. No puedo volver a la comodidad de mi casa porque si no esto no avanza más. Evidentemente esto no funciona", manifestó la joven, que estudia antropología.

En relación al momento en el que fue atropellada, contó que fue embestida "por un automóvil Toyota Etios blanco" y que voló varios metros por el aire hasta impactar "con la parte trasera de un Volkswagen Golf verde. Yo iba en bicicleta a la casa de una amiga, donde me estaba hospedando, y de repente se me apagó todo porque ni siquiera tuve tiempo para ver el auto que me chocó de atrás".

En tanto, ayer trascendieron las imágenes del accidente debido a las gestiones que realizó la madre de Marianela. Allí se observa cómo la joven es embestida por un automóvil Toyota Etios blanco y vuela varios metros hasta impactar con la parte trasera de un Volkswagen Golf verde.

El video también muestra cómo el conductor continúa su curso como si nada, mientras la bicicleta de la joven quedó destrozada como consecuencia del impacto.

Tras el siniestro, la joven fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde quedó internada.

Marianela hoy sufre las consecuencias del impacto. Tiene cinco vértebras de la columna fisuradas, dos costillas con fracturas leves y politraumatismos en ambas piernas, la espalda y la cara.

"En momentos en que andaba en mi bicicleta color negra, tipo playera, fui embestida por un auto. Pero es lo único que sé. No recuerdo mucho más", contó Marianela.

Y además agregó: "No recuerdo nada de lo que me pasó. Me desperté en la ambulancia por unos momentos, pero nada más. Me dormí rápidamente en la ambulancia. Yo iba muy lento en la bici pero no recuerdo nada del accidente. Por eso necesito la ayuda de testigos".