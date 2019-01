La chica atropellada por un conductor que se fugó deberá hacer tres meses de reposo

Claudia Velázquez, la mamá de la chica de 24 años atropellada la mañana del 1º de enero en Sarmiento al 3000 mientras circulaba en bicicleta, destacó hoy que Marianela deberá permanecer tres meses en reposo debido a las graves heridas recibidas.

En declaraciones a La Capital, Claudia señaló que "nunca nos imaginamos tanta repercusión, porque fueron los medios quienes le dieron el pie a la Justicia para que empiece a actuar".

Ayer trascendió un video cuyas imágenes muestran cómo Marianela -que es oriunda de Santa Cruz y vive en Córdoba- era atropellada alrededor de las 8 del 1º de enero por un Toyota Etios color blanco cuyo conductor se dio a la fuga y de quien se solicitan datos para identificarlo.

"Hoy fuimos a la Jefatura de Policía a periciar la bicicleta y a ver al médico legista. Nos dijo que Marianela necesitará tres meses de reposo porque las heridas que sufrió son bastante graves. Ese proceso lo realizará en mi casa", comentó ya más relajada.

La mujer contó que luego se dirigieron a los Tribunales provinciales. "Marianela fue contactada por alguien de la dirección de Tránsito, quien le comunicó que el fiscal de la causa (Marcelo Maximino) se había enterado por los medios y se iba a contactar con ella".

Desde Fiscalía, Maximino ordenó relevamiento de cámaras de la zona, tanto públicas como privadas, toma de testimonios a posibles testigos y toma de entrevista a la víctima. Por su parte se solicitó acta de procedimiento de la comisaría 15, que intervino por razones de jurisdicción, y la historia clínica de Marianela al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

Un Etios blanco atropelló a una chica en Sarmiento al 3000



Claudia continuó con su relato: "Desde el primer video, que lo conseguí yo, se pudo mover todo ya que la policía no había ido al lugar del hecho. La Fiscalía está al tanto y le dijeron a Marianela que ya pidieron las cámaras de la zona. Hay un domo en Rueda y Sarmiento y otra cámara a una cuadra. Así que si alguien puede identificar la patente del Etios blanco, bienvenido. Si no, las cámaras lo harán".

"Ahora, en breve, volveremos a Córdoba. Todo quedó en manos de un abogado y Marianela tendrá que recuperarse porque necesita mucho reposo y tranquilidad. Queremos volver a casa porque fueron días muy agitados y agradecemos a todos los que se preocuparon y se ocuparon".

La mujer recordó que "Marianela la sacó barata, como se dice comúnmente. Pero en otros casos no es así porque la gente no se anima o no tiene los medios para hacer lo que hice yo, que fue ir al lugar del hecho, preguntar y hablar con los vecinos, solicitar las cámaras y que me las pasen".